Η Ματούλα στον τελικό και στο απλό γυναικών στους Μεσογειακούς Αγώνες

Η Μάρθα Ματούλα μετά την εξασφάλιση της παρουσίας της στο διπλό γυναικών, θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο και στο μονό γυναικών στο τουρνουά τένις των Μεσογειακών Αγώνων στον Τάραντα.

Η εθνική ομάδα τένις εξασφάλισε και δεύτερο μετάλλιο στους Μεσογειακoύς Αγώνες στον Τάραντα της Ιταλίας και στα δύο έχει συμμετοχή η Μάρθα Ματούλα.

Η 29χρονη παίκτρια νικώντας την Ισπανίδα, Μαρία Γκαρσία με 7-6(1), 6-2 προκρίθηκε στον τελικό του απλού γυναικών, που θα γίνει τη Δευτέρα (31/8) κι εκεί αντίπαλός της θα είναι είτε η Ιταλίδα, Νοέμι Μπαζιλέτι, είτε η Μαροκινή, Γιασμίν Καμπάι.

Η Μάρθα Ματούλα θα επιστρέψει στο κορτ την Κυριακή (30/8), καθώς μαζί με την Ελένη Κοροκοζίδη, θα αγωνιστούν στον τελικό στο διπλό γυναικών, με αντιπάλους τις Ιταλίδες, Νοέμι Μπαζιλέτι και Βιτόρια Παγκανέτι.