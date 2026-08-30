Η Ματούλα στον τελικό και στο απλό γυναικών στους Μεσογειακούς Αγώνες
Η εθνική ομάδα τένις εξασφάλισε και δεύτερο μετάλλιο στους Μεσογειακoύς Αγώνες στον Τάραντα της Ιταλίας και στα δύο έχει συμμετοχή η Μάρθα Ματούλα.
Η 29χρονη παίκτρια νικώντας την Ισπανίδα, Μαρία Γκαρσία με 7-6(1), 6-2 προκρίθηκε στον τελικό του απλού γυναικών, που θα γίνει τη Δευτέρα (31/8) κι εκεί αντίπαλός της θα είναι είτε η Ιταλίδα, Νοέμι Μπαζιλέτι, είτε η Μαροκινή, Γιασμίν Καμπάι.
Η Μάρθα Ματούλα θα επιστρέψει στο κορτ την Κυριακή (30/8), καθώς μαζί με την Ελένη Κοροκοζίδη, θα αγωνιστούν στον τελικό στο διπλό γυναικών, με αντιπάλους τις Ιταλίδες, Νοέμι Μπαζιλέτι και Βιτόρια Παγκανέτι.
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