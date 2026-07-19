Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στον τελικό του Vanda Pharmaceuticals Athens Open και ηττήθηκε με 7-6(5), 6-3 από την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα.

Προσπάθησε, πάλεψε, αλλά δεν μπόρεσε να πάρει τη νίκη στον τελικό του Vanda Pharmaceuticals Athens Open η Μαρία Σάκκαρη! Κόντρα στην Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα ηττήθηκε με 7-6(5), 6-3 και έχασε την ευκαιρία να σηκώσει τον τίτλο στην πατρίδα της.

Παρά τα breaks, το tie-break έκρινε το πρώτο σετ

Η αναμέτρηση ξεκίνησε πάρα πολύ καλά για τη Μαρία Σάκκαρη! Η Ελληνίδα κράτησε το σερβίς της, κάτι το οποίο είδε να κάνει και η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα με μεγάλη αποτελεσματικότητα πίσω από τη baseline. Αυτή που πέτυχε το πρώτο break ήταν η Νο.4 του ταμπλό, παίρνοντας στη συνέχεια κεφάλι στο σκορ με 4-1.

Βέβαια, η αντίδραση της Τσέχας τενίστριας ήταν άμεση και με 3-0 σερί κατάφερε να φέρει το σετ σε ισορροπία (4-4). Η Μαρία Σάκκαρη κατάφερε να σταματήσει αυτό το σερί και να στείλει την Κρεϊτσίκοβα να σερβίρει δύο φορές για να μείνει στο σετ. Οι... απαντήσεις ήταν ισάριθμες από την Τσέχα, με αποτέλεσμα το σετ να κρίνεται στο tie-break.

Εκεί, αμφότερες κράτησαν τα σερβίς τους στους πρώτους πόντους. Η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, όμως, ήταν αυτή που βρήκε πρώτη mini-break (5-4). Η Σάκκαρη το πήρε πίσω άμεσα, αλλά στο set point της αντιπάλου της δεν κατάφερε ν' αντιδράσει και έτσι έχασε το σετ με 7-6(5).

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