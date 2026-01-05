Οι Στέφανος Σακκελαρίδης και Δέσποινα Παπαμιχαήλ ηττήθηκαν στο μικτό διπλό από το δίδυμο της Μεγάλης Βρετανίας, με την Ελλάδα να έχει εξασφαλίσει από το απλό την πρόκριση στην οκτάδα του United Cup.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κόντρα στον Μπίλι Χάρις και η Μαρία Σάκκαρη απέναντι στην Έμμα Ραντουκάνου, πήραν τις δύο απαραίτητες νίκες στο απλό, που έδωσαν στην ελληνική ομάδα την πρόκριση στα προημιτελικά του United Cup στο Περθ.

Η σειρά των αναμετρήσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Μεγάλη Βρετανία ολοκληρώθηκε μετά τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα στο Περθ, με τον αγώνα στο μεικτό διπλό.

Ο Στέφανος Σακκελαρίδης και η Δέσποινα Παπαμιχαήλ πήραν θέση στο κορτ, έκαναν καλό παιχνίδι, όμως το βρετανό δίδυμο με την Ολίβια Νίκολς και τον Νιλ Σκούπσκι έφθασε στη νίκη με 6-2, 3-6, 10-4.

Η Ελλάδα με 2-1 πήρε τη νίκη απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία και μαζί την 1η θέση στον Ε' όμιλο, που τη στέλνει στα προημιτελικά, όπου την Τετάρτη (7/1) θα αντιμετωπίσει την Ελβετία στο Περθ.

Την πρόκριση από το Περθ έχουν πάρει και οι Ηνωμένες Πολιτείες, που θα αντιμετωπίσουν την Τετάρτη (7/1) τον καλύτερο 2ο του Περθ, είτε την Αργεντινή, είτε την Ιταλία.



Η τελική βαθμολογία στον Ε' Όμιλο

1.Ελλάδα 2-0 νίκες-ήττες, 5-1 σετ

2.Μ. Βρετανία 1-1 νίκες-ήττες 3-3 σετ

3.Ιαπωνία 0-2 νίκες-ήττες 1-5 σετ



