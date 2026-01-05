Η Μαρία Σάκκαρη «έσπασε» την αρνητική παράδοση απέναντι στην Έμμα Ραντουκάνου, επικράτησε με 2-1 σετ, η Ελλάδα έκανε το 2-0 επί της Μεγάλης Βρετανίας και πέρασα στα προημιτελικά στο United Cup.

Η Μαρία Σάκκαρη στο πιο κατάλληλο σημείο, μπόρεσε να συνδυάσει την πρώτη νίκη στην καριέρα της επί της Έμμα Ραντουκάνου, με την πρόκριση στα προημιτελικά του United Cup, επικράτησε με 6-3, 3-6, 6-1 η Team Hellas έκανε το 2-0 απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία και πανηγυρίζει μια σπουδαία επιτυχία.

Η Ελλάδα έχοντας νικήσει και την Ιαπωνία εξασφάλισε την 1η θέση στον Ε' Όμιλο της διοργάνωσης και θα παραμείνει στο Περθ για τα μεγάλα παιχνίδια με την Ελβετία την Τετάρτη (7/1) με θέα τα ημιτελικά.

Η παρέα του Σταν Βαβρίνκα και της Μπελίντα Μπέντσιτς με νίκες επί της Γαλλίας (3-0) και της Ιταλίας με 2-1, πήρε την πρώτη θέση στον Γ' Όμιλο και θα βρεθεί στον δρόμο της Ελλάδας, σε μια σειρά που σύμφωνα με το πρόγραμμα θα αρχίσει στις 11:00 ώρα Ελλάδος το πρωί της Τετάρτης.

Και η Μαρία Σάκκαρη έδωσε συνέχεια σε μια εντυπωσιακή εκκίνηση στο 2026, αρχικά η νίκη επί της Ναόμι Οσάκα και τώρα η νέα πανάξια νίκη κόντρα στη Ραντουκάνου, από την οποία είχε γνωρίσει τέσσερις ήττες, με πρώτη εκείνη τον Σεπτέμβριο του 2021 και στα ημιτελικά του US Open.

Είχε απαντήσεις για το 1-0

O αγώνας δεν άρχισε καλά για τη Σάκκαρη, που υπέστη break στο εναρκτήριο game, με τη Ραντουκάνου να φθάνει στο 2-0. Όμως η Σάκκαρη είχε άμεση απάντηση.

Μείωσε σε 2-1, στην 3η ευκαιρία που δημιούργησε, πέτυχε το 1ο δικό της break για το 2-2 και σερβίροντας προσπέρασε με 3-2.

Η Σάκκαρη διατηρώντας το σερβίς της, διατήρησε και την πρωτοπορία με 4-3. Στο 8ο game η Σάκκαρη έφθασε σε νέο break, η Ραντουκάνου αρχικά «έσβησε» το διπλό break point (15-40), όμως στην 3η ευκαιρία της η Ελληνίδα πέτυχε το break για το 5-3.

Η Σάκκαρη σέρβιρε για την κατάκτηση του 1ου σετ, όμως για να φθάσει στο ζητούμενο, χρειάστηκε να σώσει τρεις φορές break point και να έρθει το 6-3.

Ανατροπή στην ανατροπή και 1-1

Η Ραντουκάνου χρειάστηκε να σώσει break point για να κάνει το 1-0 στο ξεκίνημα του 2ου σετ. Η Βρετανίδα στη συνέχεια είχε τις δικές της ευκαιρίες, αλλά η Σάκκαρη επέστρεψε από το αρχικά από το 0-40, έσωσε και 4ο break point, πριν κάνει το 1-1.

Στο 3o game ήρθε το break και ήταν από τη Σάκκαρη, ουσιαστική στην πρώτη ευκαιρία που βρήκε στο game, πέτυχε το στόχο της για το προσπέρασμα με 2-1.

Όμως δεν το εκμεταλλεύτηκε, καθώς η Ραντουκάνου βρήκε το πρώτο της break στην 4η ευκαιρία της στο σετ, για να ισοφαρίσει σε 2-2.

Σε ένα ακόμη γεμάτο game η Ραντουκάνου διατήρησε το σερβίς της για νέα ανατροπή στο σετ (3-2).

Τα αβίαστα λάθη από τη Σάκκαρη έφεραν τη Ραντουκάνου στο 30-40, όμως η Σάκκαρη «έσβησε» τον κίνδυνο break και στη συνέχεια με δύο στη σειρά winners κατέκτησε το game (3-3).

Ήταν η σειρά για τη Σάκκαρη να «σπάσει» το σερβίς της Βρετανίδας, για τη νέα ανατροπή, όμως δεν εκμεταλλεύτηκε αρχικά προβάδισμα στο 15-40 και αβαντάζ για τo break, με τη Ραντουκάνου να αντέχει (4-3).

Και όχι μόνο αυτό, με τη Σάκκαρη να κάνει αβίαστα λάθη έφεραν το 0-30, παρά την ισοφάριση σε 30-30, η Ραντουκάνου έφθασε σε break point κι αμέσως το πέτυχε, ξεφεύγοντας με 5-3.

Σέρβιρε για την κατάκτηση του σετ, υπέπεσε σε δύο διπλά λάθη, με τη Σάκκαρη να έχει break point, όμως τα συνεχόμενα αβίαστα λάθη στάθηκαν εμπόδιο στην προσπάθειά της και τη Βρετανίδα να φθάνει στο 6-3.

Mε εμφατικό 6-1 η πρόκριση

Μετά το αρχικό 1-1 στο ξεκίνημα του 3ου σετ, η Σάκκαρη βρήκε τις λύσεις να κλείσει το 3ο game και να διατηρήσει το προβάδισμα με 2-1.

Και όχι μόνο αυτό. Η Σάκκαρη βρήκε τριπλό break point (0-40), στη δεύτερη ευκαιρία «έσπασε» το σερβίς της αντιπάλου της για το 3-1 και με love game ξέφυγε με 4-1.

Αυτό ήταν η Μαρία Σάκκαρη με την ψυχολογία στα ύψη, δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη, σε συνοπτικές διαδικασίες πήρε και τα δύο επόμενα game, για το θριαμβευτικό 6-1, τελειώνοντας την πρόκριση της Ελλάδας στα προημιτελικά του United Cup.

