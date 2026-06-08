Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ κατέκτησε τον πρώτο Grand Slam τίτλο της καριέρας του στο Roland Garros. Το παραμύθι, όμως, μέχρι το happy end είχε πολλούς «δράκους». Γράφει ο Δημήτρης Μύτικας.

Στον αθλητισμό υπάρχουν τίτλοι και τίτλοι, αλλά κάποιες κατακτήσεις μετριούνται αλλιώς. Όχι απαραίτητα με την ποσότητα των τίτλων, αλλά με τα χιλιόμετρα που χρειάστηκε να διανύσει ένας αθλητής για να φτάσει σε αυτές. Η κατάκτηση του Roland Garros από τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία μιας και η δική του ιστορία μέχρι την... επαγγελία ενός Grand Slam τίτλου είχε πάρα πολύ δύσβατο δρόμο.

Για πολλά χρόνια ο Γερμανός τενίστας βρισκόταν ένα βήμα πριν το μεγάλο... άλμα. Ήταν αρκετά καλός και με συνέπεια βρισκόταν ανάμεσα στους κορυφαίους του κόσμου. Ικανός για να κατακτήσει σημαντικούς τίτλους, αλλά πάντα υπήρχε ένα εμπόδιο που τον κρατούσε μακριά από τη «δικαίωση» ενός Grand Slam τίτλου. Το τρόπαιο που θα τον έβαζε οριστικά στην κλειστή λίστα αθλητών που άφησαν το αποτύπωμά τους στην εποχή που αγωνίστηκαν.

Κάθε χρόνο το ίδιο ερωτηματολόγιο... «Θα τα καταφέρει;», «είναι πνευματικά έτοιμος;», «μπορεί ν' αντέξει την πίεση των μεγάλων στιγμών;». Ερωτήσεις που είχαν προκύψει από το τεράστιο ταλέντο του, αλλά και τις ανεπιτυχείς προσπάθειες να φτάσει στην κατάκτηση ενός Major τίτλου. Τελικά οι απαντήσεις δόθηκαν στο Roland Garros, εκεί όπου η αθλητική... μοίρα του έδωσε αυτό που άξιζε και του χρωστούσε.

Η πτώση που... πάγωσε τον χρόνο

Για να καταλάβει κανείς τι σημαίνει αυτή η κατάκτηση για τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ πρέπει να γυρίσει πίσω στο καλοκαίρι του 2022. Ο τότε 25χρονος τενίστας αγωνιζόταν στον ημιτελικό του Roland Garros κόντρα στον Ραφαέλ Ναδάλ. Ένα ματς, το οποίο εξελισσόταν σε μία από τις μεγαλύτερες «μάχες» της διοργάνωσης και δυστυχώς είχε από τις πιο εφιαλτικές διακοπές.

Ένα κακό πάτημα από τον Ζβέρεφ, το οποίο είχε ως συνέπεια να γυρίσει ο αστράγαλός του και να υποστεί έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό. Οι κραυγές του πάγωσαν τους θεατές που βρέθηκαν στο Roland Garros. Ο ίδιος εγκατέλειψε υποβασταζόμενος γνωρίζοντας πως δεν έχανε απλά έναν ημιτελικό μεγάλου τουρνουά. Έχανε ένα από τα καλύτερα μομέντουμ στην καριέρα του και η αμφιβολία για το εάν θα επιστρέψει πάλι στο κορυφαίο επίπεδο έκανε την εμφάνισή της.

Ίσως το πιο σκληρό κεφάλαιο στην πορεία ενός αθλητή. Τη στιγμή που μοιάζεις πιο έτοιμος από ποτέ, ένας τραυματισμός να σε γυρίζει απότομα στο μηδέν και φέρνει στην επιφάνεια πολλά ερωτηματικά για το μέλλον.

"This court is so special to me in so many ways" #RolandGarros pic.twitter.com/ErsPYVHpv6 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2026

Η επιστροφή και οι χαμένες ευκαιρίες

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ από τον σοβαρό τραυματισμό και έπειτα χρειάστηκε να μάθει να ζει με την αμφιβολία. Πέραν των σκέψεων για το εάν θα μπορέσει να επιστρέψει σωματικά, αν θα μπορέσει να βρει τον παλιό καλό ρυθμό του, είχε να διαχειριστεί και τη μόνιμη και πολλές φορές βαριά κριτική.

Κάθε ήττα σε Grand Slam γινόταν αφορμή για νέες αμφισβητήσεις. Κάθε χαμένος τελικός παρουσιαζόταν ως απόδειξη πως κάτι του λείπει. Έμοιαζε καταδικασμένος να κουβαλά την ταμπέλα ενός «σπουδαίου τενίστα χωρίς Grand Slam».

Ωστόσο, ο αθλητισμός στην πραγματικότητα δεν λειτουργεί πάντα με ευθείες γραμμές. Πολλοί αθλητές κατακτούν τους στόχους τους από πολύ νωρίς και άλλοι χρειάζονται δεκαετίες προσπαθειών, αποτυχιών, απογοητεύσεων μέχρι να έρθει η στιγμή τους. Ο Ζβέρεφ είναι στην δεύτερη κατηγορία.

Η κατάκτηση του φετινού Roland Garros δεν ήταν απλώς μια αγωνιστική επιτυχία. ήταν μια προσωπική νίκη απέναντι στο παρελθόν. Η λύτρωση ήρθε στο μέρος, όπου είχε βιώσει μία από τις πιο επώδυνες στιγμές της καριέρας του. Στο ίδιο τουρνουά, στο ίδιο court, στην ίδια μεριά του. Το Παρίσι, το οποίο κάποτε συμβόλιζε την απογοήτευση, μετετράπη σε τόπο δικαίωσης.

Και αυτό είναι ίσως το στοιχείο που κάνει αυτό το επίτευγμα τόσο ξεχωριστό. Δεν επιβεβαίωσε απλά τα προγνωστικά ως αθλητής, αλλά γύρισε στο σημείο όπου είχε πληγωθεί περισσότερο και αρνήθηκε να το αφήσει να καθορίσει το μέλλον του.

Μία νίκη που αλλάζει την αφήγηση

Στον αθλητισμό λατρεύονται οι... ετικέτες. Για χρόνια, ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ έφερε τον χαρακτηρισμό του εξαιρετικού τενίστα που δεν είχε καταφέρει να ολοκληρώσει το τενιστικό παζλ. Από το βράδυ της Κυριακής (7/6), η αφήγηση έχει αλλάξει.

Δεν θα μιλάμε πλέον για το τι δεν κατάφερε, αλλά για το τι πέτυχε. Για τον τρόπο που έφτασε στον στόχο του. Για το πώς επέστρεψε, μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό. Για το πώς άντεξε την πίεση. Για το πώς συνέχισε να πιστεύει στον εαυτό του όταν πολλοί είχαν αρχίσει να αμφιβάλλουν.

Οι μεγάλες καριέρες δεν ορίζονται μόνο από τις νίκες. Ορίζονται από τον τρόπο με τον οποίο ένας αθλητής αντιδρά όταν όλα μοιάζουν να πηγαίνουν στραβά. Σε μια εποχή που όλοι αναζητούν το άμεσο αποτέλεσμα, ο Ζβέρεφ υπενθύμισε ότι ορισμένες κορυφές κατακτώνται αργά. Με πόνο. Με αμφιβολίες. Με διαδρομές που μοιάζουν ατελείωτες.

Γι' αυτό και το Roland Garros που σήκωσε δεν ήταν απλώς ένα τρόπαιο. Ήταν η απόδειξη ότι μερικές φορές η ζωή επιστρέφει ακριβώς στο σημείο όπου σε πλήγωσε περισσότερο, όχι για να σου θυμίσει την πτώση, αλλά για να σου δώσει την ευκαιρία να γράψεις ένα διαφορετικό τέλος.

Και Αλεξάντερ Ζβέρεφ στο Παρίσι έγραψε το καλύτερο της καριέρας του!