Ακόμα ένα μεγάλο deal για τη Μάντσεστερ Σίτι, αφού ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιλιμάν Εντιαγέ από την Έβερτον.

Συνεχίζει ακάθεκτη και ξοδεύει τρελά! Μετά τον Εντσο Φερνάντες, η Σίτι έφτασε σε ακόμα ένα σημαντικό deal. Η Μάντσεστερ κινήθηκε αποφασιστικά στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου και ολοκλήρωσε την απόκτηση του Ιλιμάν Εντιαγέ από την Έβερτον, ενισχύοντας σημαντικά τις επιλογές της στα άκρα της επίθεσης.

Οι Πολίτες έφτασαν σε συμφωνία με την Έβερτον για τον 26χρονο Σενεγαλέζο, με το συνολικό κόστος της μεταγραφής να αγγίζει τα 65 εκατ. λίρες. Η Σίτι θα καταβάλει 60 εκατ. ως σταθερό ποσό, ενώ προβλέπονται επιπλέον πέντε εκατ. λίρες σε μπόνους. Ετσι, ο Εντιαγέ υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2031.

Η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα είχε στραφεί αρχικά στην περίπτωση του Κόντι Χάκπο, όμως ο Ολλανδός παρέμεινε στη Λίβερπουλ. Έτσι, η Σίτι άλλαξε κατεύθυνση και προχώρησε για τον Εντιαγέ, ο οποίος είχε συνδεθεί και με την Τότεναμ.

Η ανάγκη για ενίσχυση στα άκρα είχε γίνει ακόμη μεγαλύτερη μετά τις αποχωρήσεις των Σαβίνιο και Ομάρ Μαρμούς για την Τότεναμ. Μάλιστα, στη νίκη επί της Κρίσταλ Πάλας την Παρασκευή, η Σίτι δεν είχε διαθέσιμο εξτρέμ στον πάγκο, με τον Φιλ Φόντεν να χρησιμοποιείται στα άκρα, παρότι ο Μαρέσκα είχε επισημάνει ότι δεν πρόκειται για τη φυσική του θέση.