Ο Ισίδωρος Κουτσίδης, ο νεαρός στόπερ του συλλόγου του Ολυμπιακού θα συνεχίσει την ποδοσφαιρική του διαδρομή στη Γερμανία.

Η Αϊντραχτ Μπράουνσβαϊγκ γνωστοποίησε την απόκτηση του νεαρού Κουτσίδη. Ο 21χρονος στόπερ και άλλοτε πλέον παίκτης του συλλόγου του Ολυμπιακού υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2029 και θα φορά την φανέλα με το Νο23. Σύμφωνα με τις γερμανικές πηγές στη συμφωνία των 2 ομάδων μπήκε μία ιδιαίτερα υψηλή ρήτρα αγοράς του παίκτη.

