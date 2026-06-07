Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ πανηγύρισε τον πρώτο του Grand Slam τίτλο, νικώντας στον τελικό του Roland Garros. Τέσσερα χρόνια μετά τα δάκρυα πόνου στο ίδιο court ο Γερμανός έκλαψε από χαρά για την κατάκτηση του τίτλου.

Κάποιες φορές η ζωή κάνει... κύκλους! Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, μετά από τρεις χαμένες ευκαιρίες, έφτασε στον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας του κατακτώντας το Roland Garros. Στη διοργάνωση, όπου το αν θα ξαναπαίξει τένις ήταν εμφανής κίνδυνος έπειτα από τον τραυματισμό του το 2022. Σήμερα (7/6) και τέσσερα χρόνια αργότερα ο Γερμανός τενίστας έκλαψε από χαρά στο σημείο όπου έκλαιγε από πόνο.

Το ημερολόγιο έλεγε 3 Ιουνίου το 2022. Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ αντιμετώπιζε στο Philippe Chatrier τον Ραφαέλ Ναδάλ για μία θέση στον τελικό του Roland Garros. Το ματς βρισκόταν στο 12ο game του δεύτερου σετ, τότε που ένα κακό πάτημα στο court γύριζε τον αστράγαλο του νεαρού τενίστα με τον ίδιο να πέφτει στο έδαφος και να σφαδάζει από τον πόνο.

Ο ίδιος αποσύρθηκε στα ενδότερα του σταδίου και με τους γιατρούς έγινε ξεκάθαρο πως δεν θα μπορούσε να συνεχίσει την αναμέτρηση μιας και η ζημιά στο πόδι του ήταν μεγάλη. Βγήκε με πατερίτσες και ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το ματς.

Τέσσερα χρόνια και τρεις ημέρες μετά, ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ έπεσε ξανά στο έδαφος. Στην ίδια πλευρά, στο ίδιο court, όμως τα δάκρυα ήταν χαράς. Ο 29χρονος κατέκτησε τον τίτλο του Roland Garros και τον πρώτο Grand Slam τίτλο της καριέρας του.