Το παραμύθι έχει τελικό για τη Χβαλίνσκα στο Roland Garros!

Η Μάγια Χβαλίνσκα ξεπέρασε και το εμπόδιο της Ντιάνα Σνάιντερ με 2-0 σετ κι έγινε η πρώτη παίκτρια στο Roland Garros που ξεκινά από τα προκριματικά και φθάνει στον τελικό.

Ποιος να το έλεγε όταν στις 18 Μαΐου ξεκινούσαν τα προκριματικά τουρνουά στο Roland Garros, η Μάγια Χβαλίσνκα άρχιζε την προσπάθειά της, με την ελπίδα να μπει για πρώτη φορά στο κυρίως ταμπλό του γαλλικού Όπεν και δεκαεπτά ημέρες μετά, η 24χρονη παίκτρια από την Πολωνία είναι στον τελικό., όπου το Σάββατο (6/6) θα αντιμετωπίσει τη Μίρα Αντρέεβα για να μάθουμε τη νέα πρωταθλήτρια.

Η Χβαλίνσκα με το ιδιαίτερο παιχνίδι της, τα αμέτρητα drop shot, να επιστρέφει-συνήθως- την μπάλα ψηλά, μπέρδεψε, κούρασε σωματικά και ψυχικά την Nτιάνα Σνάιντερ, επικτάτησε με 7-6(4), 6-4 κι έγραψε ιστορία.

Έγινε η πρώτη παίκτρια που έρχεται από τα προκριματικά και προκρίνεται στον τελικό του Roland Garros και η 3η παίκτρια στο τουρνουά, που συνδυάζει το ντεμπούτο της στο κυρίως ταμπλό με παρουσία στον τελικό μετά την Αυστραλή, Ιβόν Γκουλαγκόνγκ το 1971 και την Κρις Έβερτ το 1973.

Maja Chwalinska puts her face in her towel after reaching her first Grand Slam final at Roland Garros.



Overcome with emotions… Not even she can believe what she just did.



Surreal scenes.



🇵🇱🥹 pic.twitter.com/FAyxF5XPUa June 4, 2026

Εννέα νίκες και μόνο ένα χαμένο σετ από τη Σάκκαρη

Στην παραμυθένια της πορεία στο Παρίσι η Χβαλίνσκα έχει πετύχει εννέα νίκες, τρεις στα προκριματικά κι έξι στο κυρίως ταμπλό, έχει παίξει 19 σετ και το επιμέρους σκορ είναι 18-1, έχασε ένα μόνο σετ, αυτό από τη Μαρία Σάκκαρη στον αγώνα του 3ου γύρου, όταν η 30χρονη Ελληνίδα προηγήθηκε με 6-1, αλλά η Πολωνή πήρε τα δύο επόμενα σετ με 6-3, 6-2.

Από το Νο.114 στο Νο.21!

Η Χβαλίσνκα πήγε στο Παρίσι από το Νο.114 του κόσμου και μετά τις εννέα νίκες έχει αναρριχηθεί κατά 93 θέσεις κι έχει βρεθεί στο Νο.21! Αν μάλιστα φθάσει μέχρι το τέλος του δρόμου, τη Δευτέρα (8/6) θα φιγουράρει στο Νο.14 της παγκόσμιας κατάταξης! Απίστευτο.

Η Σνάιντερ είχε την ευκαιρία να δώσει ένα ρωσικό τελικό, με αντίπαλο τη Μίρα Αντρέεβα, με την οποία συνυπάρχουν στο διπλό, έχοντας κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, όμως δεν τα κατάφερε.

Η Χβαλίσνκα ήταν στιγμές που έμοιαζε να ήταν σε όλα τα σημεία του κορτ, βγάζοντας απίθανες άμυνες και περάσματα, αυτό εκνεύρισε, που είχε την ευκαιρία της στο 11ο game του 1ου σετ, όταν έχασε δύο break point να προσπεράσει με 6-5. Το σετ πήγε στο tie break, η Σνάιντερ προηγήθηκε με 4-2, όμως στη συνέχεια η Χβαλίνσκα με πέντε πόντους στη σειρά, πήρε το σετ με 7-6(4).

Η μάχη συνεχίστηκε μέχρι το 7ο game του 2ου σετ, όταν η Σνάιντερ προηγήθηκε με 4-3 ζήτησε ιατρικό τάιμ άουτ, για πρόβλημα στη μέση, με την επανέναρξη του αγώνα η Χβαλίνσκα ισοφάρισε 4-4, πέτυχε καθοριστικό break για το 5-4 και σερβίροντας έκλεισε το σετ με 6-4.