H Mίρα Αντρέεβα έχασε όλα κι όλα τέσσερα games απέναντι στη Μάρτα Κόστιουκ και ο πρώτος της Grand Slam τελικός θα είναι στο Roland Garros.

H Μίρα Αντρέεβα τον 2ο ημιτελικό της καριέρας της σε Grand Slam, κατάφερε αυτή τη φορά να τον μετατρέψει και στον πρώτο τελικό, η 19χρονη Ρωσίδα επικράτησε επί της Μάρτα Κόστιουκ με 6-1, 6-3 και το Σάββατο (6/6) θα αγωνιστεί στον τελικό του Roland Garros, όπου θα αντιμετωπίσει τη συμπατριώτισσά της Ντιάνα Σνάιντερ, είτε τη Πολωνίδα, Μάγια Χβαλίνσκα.

H Αντρέεβα είχε χάσει τον ημιτελικό στο Roland Garros από την Τζασμίν Παολίνι το 2024, όμως τώρα δύο χρόνια μετά εμφανίστηκε πιο έτοιμη και πλέον μετά τον αποκλεισμό της Αρίνα Σαμπαλένκα, είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

Η Ρωσίδα μετρούσε δύο ήττες από την Κότσιουκ, όλες μέσα στο 2026, η Ουκρανή είχε επικρατήσει στον τελικό του WTA 1000 της Μαδρίτης, όμως στο παιχνίδι που έδινε θέση σε τελικό Grand Slam, κυριάρχησε.

The moment Mirra Andreeva became a Grand Slam finalist



She is the 5th youngest woman to reach the Roland Garros final in the last 30 years.



Hingis - 16

Clijsters - 17

Gauff - 18

Hingis - 18

𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐞𝐯𝐚 - 𝟏𝟗



Unreal talent doing unreal things. 🥹 pic.twitter.com/zTok6Nlpz9 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 4, 2026

Με σταθερότητα στο παιχνίδι της, η αθλήτρια της Κοντσίτα Μαρτίνεζ, είχε καλύτερα ποσοστά στο σερβίς, πέτυχε πέντε break στις 13 ευκαιρίες της, την ώρα που η Κόστιουκ δεν μπορούσε να βρει ρυθμό, να υποπίπτει σε 34 αβίαστα λάθη, και να χάνει την ευκαιρία για τον πρώτο δικό της Grand Slam τελικό, στο τέλος αποχώρησε χωρίς να δώσει το χέρι της στην Αντρέεβα, κάτι που κάνει με αντιπάλους από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

H Αντρέεβα μπήκε εντυπωσιακά στον ημιτελικό, με δύο συνεχόμενα break προηγήθηκε με 4-0, με love game έκανε το 5-1 και με νέο break κατέκτησε το 1ο σετ με 6-1 σε 33 λεπτά. Η Ρωσίδα συνέχισε στους ίδιους ρυθμούς, προηγήθηκε με 3-0 και 4-1, η Κόστιουκ προσπάθησε να μείνει στον αγώνα, με το μοναδικό της break μείωσε σε 4-3, όμως στο καθοριστικό σημείο η Αντρέεβα, πήρε πίσω το break (5-3) και σερβίροντας έφθασε στο 6-3 και στην πρόκριση στον τελικό.