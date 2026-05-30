H Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τις καλύτερες "16" του Roland Garros, γνωρίζοντας την ήττα από την Μάγια Κβαλίσνκα με 1-6, 6-4, 6-2.

Αν και ξεκίνησε εκπληκτικά την αναμέτρηση, ένα... black out κόστισε στη Μαρία Σάκκαρη στο ματς της απέναντι στη Μάγια Κβαλίνσκα. Για τον τρίτο γύρο του Roland Garros η Ελληνίδα ηττήθηκε με 1-6, 6-4, 6-2 και είδε την πορεία της στο θεσμό να σταματάει.

Με την ήττα αυτή δεν κατάφερε η 30χρονη να μπει εντός του Top30, ενώ από την άλλη η Πολωνή θα εκτοξευθεί στο Νο.74 της παγκόσμιας κατάταξης. Θυμίζουμε πως μπήκε στη διοργάνωση ούσα το Νο.114 του κόσμου.

Απόλυτη κυριαρχία στο πρώτο σετ και προβάδισμα

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε την αναμέτρηση σερβίροντας. Η Ελληνίδα κράτησε με love game το σερβίς της και είδε στο αμέσως επόμενο game τη Μάγια Κβαλίνσκα να ισοφαρίζει (1-1). Βέβαια για την Πολωνή αυτό ήταν τον μοναδικό game στο σετ.

Η 30χρονη κατάφερε να πάρει το προβάδισμα με νέο love game (2-1) και συνέχεια του σερί της κατέκτησε με σχετική άνεση το πρώτο σετ (6-1). Ένα σετ, στο οποίο η Σάκκαρη ήταν αποτελεσματική στους πόντους πίσω από το πρώτο και το δεύτερο σερβίς της, κάνοντας επτά λάθη ένανι 14 της αντιπάλου της. Παράλληλα είχε 10 winners έναντι δύο της Κβαλίνσκα.

Μετά το break back προκλήθηκε... black out

Στο δεύτερο σετ η Μαρία Σάκκαρη πήρε από νωρίς τα ηνία. Με γρήγορο break έβαλε δύσκολα στην αντίπαλό της, η οποία ωστόσο κατάφερε και έβγαλε ηχηρή αντίδραση στη συνέχεια.

Πιο συγκεκριμένα, η Πολωνή έκανε το break back (2-2) και στη συνέχεια πραγματοποίησε ένα σερί τριών κερδισμένων games πραγματοποιώντας και ένα break ακόμη (5-2). Η Σάκκαρη βρέθηκε να σερβίρει για να μείνει στο σετ, κάτι που κατάφερε (5-3), αλλά στη συνέχεια δεν μπόρεσε να αποτρέψει την αντίπαλό Μάγια Κβαλίνσκα να πάρει το σετ με 6-3.

Το κάκιστο δεύτερο σερβίς και τα πολλά λάθη έφεραν τον αποκλεισμό

Το τρίτο σετ ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο για τη Μαρία Σάκκαρη. Στο πρώτο της service game είδε τη Μάγια Κβαλίνσκα να πετυχαίνει break (1-0) και να το υπερασπίζεται στο αμέσως επόμενο (2-0).

Η Ελληνίδα προσπάθησε να πάρει πίσω το break, έχοντας μεγάλη ευκαιρία στο τέταρτο game. Βέβαια, η Πολωνή αντίπαλός της έσβησε τα τρία break point και διατήρησε το προβάδισμα των δύο games (3-1).

Ό,τι δεν κατάφερε η Σάκκαρη το έπραξε στο αμέσως επόμενο game η Κβαλίνσκα, εκμεταλλευόμενη το τέταρτο break point της για το 4-1. Η Νο.114 στον κόσμο έκανε νέο hold για το 5-1, είδε την Νο.49 του κόσμου να μένει στο ματς (5-2) και στο 8ο game με τις μπάλες στα χέρια έκλεισε το σετ με 6-2, πανηγυρίζοντας τη νίκη.