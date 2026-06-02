Οι Ματέο Αρνάλντι, Ματέο Μπετερίνι και Φλάβιο Κομπόλι συνθέτουν την ιταλική τριάδα στο πάνω μέρος του ταμπλό στα προημιτελικά του Roland Garros.

Οι Ιταλοί μπορεί να είδαν τον Γιάνικ Σίνερ να αποχαιρετά πολύ νωρίς το Roland Garros, όμως στα προημιτελικά θα έχουν τρεις παίκτες.

Όλοι είναι στο πάνω μέρος του ταμπλό με τον Ματέο Αρνάλντι, τον Ματέο Μπερετίνι και τον Φλάβιο Κομπόλι να αποτελούν την ιταλική τριάδα. Που σημαίνει πως θα έχουν σίγουρα παίκτη τους στα ημιτελικά κι αν ο Κομπόλι αποκλείσει τον Οζέρ-Αλιασίμ θα υπάρχει Ιταλός και στον τελικό.

Ο Ματέο Αρνάλντι έκλεισε την ιταλική τριάδα στην οκτάδα του απλού ανδρών. Σε ένα μαραθώνιο αγώνα πέντε ωρών και 26 λεπτών, νίκησε τον Φράνσις Τιάφο με 7-6(5), 6-7(5), 3-6, 7-6(3), 6-4 και για πρώτη φορά στην καριέρα του θα παίξει σε προημιτελικό Grand Slam.

Σε ένα παιχνίδι 413 πόντων ο Αρνάλντι βρέθηκε να κυνηγά τον Τιάφο στο 4ο σετ (, 4-1 και 5-3), όμως ανέτρεψε τα δεδομένα, τελειώνοντας τον αγώνα με 76 winners, 57 αβίαστα λάθη και 18 άσους (69-68 αντίστοιχα ο Τιάφο). Mπήκε στο τουρνουά από το Νο.104 της παγκόσμιας κατάταξης και πλέον έχει βρεθεί στο Νο.53.

Ο Αρνάλντι στον προημιτελικό θα αντιμετωπίσει τον Ματέο Μπερετίνι. Ο 30χρονος παίκτης με τα πολλά προβλήματα τραυματισμών, με μια επιστροφή από το 4-6 στο tiebreak του 3ου σετ «σφράγισε» την πρόκριση απέναντι στον Χουάν Μανουέλ Σερούντολο με 6-3, 7-6(2), 7-6(6) και στην επιστροφή του έπειτα από τέσσερα χρόνια στο Roland Garros, θα παίξει στα προημιτελικά, όπως και το 2022, διεκδικώντας την παρουσία του στον 3ο ημιτελικό της καριέρας του σε Grand Slam. Όπως και ο Αρνάλντι, άρχισε το τουρνουά από το Νο.105 κι έχει βρεθεί στο Νο.47.

Παράγοντας που μπορεί να έχει καθοριστικό ρόλο στο παιχνίδι τους, η κούραση του Αρνάλντι, καθώς στο 4ο γύρο χρειάστηκε τέσσερις ώρες και 58 λεπτά για να νικήσει τον Βέλγο, Ράφαελ Κολινιόν.

Ο τρίτος της ιταλικής παρέας, ο Φλάβιο Κομπόλι ξεπέρασε το εμπόδιο του Αμερικανού, Ζάχαρι Ζβάιντα με 6-2, 6-3, 6-7(3), 7-6(5) για την επίσης πρώτη παρουσία του σε προημιτελικό Roland Garros, ενώ επιπλέον φλερτάρει με την είσοδό του στο Top10, καθώς ήδη βρίσκεται στο Νο.11.

Απέναντί του θα βρει τον Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ, ο 25χρονος Καναδός θα μονομαχήσει με τους Ιταλούς στη μεγάλη του ευκαιρία να παίξει για πρώτη φορά σε τελικό Grand Slam.

Στο δικό του αγώνα o Οζέρ-Αλιασίμ χρειάστηκε μόλις δύο ώρες και έξι λεπτά για να νικήσει τον Χιλιανό, Αλεχάντρο Ταμπίλο με 6-3, 7-4, 6-1, κι ό,τι κι αν κάνει στη συνέχεια, θα έχει ανέβει στο Νο.4 της παγκόσμιας κατάταξης.

Οι προημιτελικοί των ανδρών