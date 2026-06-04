Άρνε Σλοτ: Ήταν αγενής με τους παίκτες της Λίβερπουλ σύμφωνα με δημοσίευμα
Ο Άντονι Ιραόλα αποτελεί εδώ και λίγη ώρα προπονητή της Λίβερπουλ, με τον Βάσκο να αντικαθιστά τον Άρνε Σλοτ. Παρότι κατέκτησε τον τίτλο της Premier League την πρώτη του σεζόν στο Άνφιλντ, ο Ολλανδός δεν τα πήγε καθόλου καλά τη δεύτερη χρονιά και εντέλει απομακρύνθηκε από τους Κόκκινους, μετά από μία διετία.
Τώρα, γερμανικό δημοσίευμα αναφέρει πως ο Σλοτ είχε χάσει τα αποδυτήρια, με τη Sport Bild να γράφει πως η συμπεριφορά του προς τους ποδοσφαιριστές ήταν συχνά αγενής και προσβλητική και είχε προκαλέσει σε πολλές περιπτώσεις δυσαρέσκεια.
Το ρεπορτάζ αναφέρει πως ο 47χρονος τεχνικός... τσιγκλούσε παίκτες που αποκτήθηκαν το περσινό καλοκαίρι ρωτώντας τους αν είχαν συμμετοχή στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ έλεγε σε ποδοσφαιριστές που προέρχονταν από την Bundesliga -όπως ο Βιρτς, ο Φρίμπονγκ και ο Εκιτικέ- ατάκες του στιλ «αυτό μπορείς να το κάνεις στη Γερμανία».
A report from Sport Bild claims Arne Slot alienated some of his Liverpool players with bizarre comments 😲— Anfield Watch (@AnfieldWatch) June 4, 2026
According to Sports Bild, objective criticism became mixed with arrogance and personal barbs.
“For example, he needled summer signings with questions like, "Did you win… pic.twitter.com/Jr1EIBs5um
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