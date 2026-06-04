Γιοβάνοβιτς για το 3-5-2: «Ίσως το χρησιμοποιήσουμε και με την Ιταλία»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε το σχόλιό του για τον σχηματισμό με 3 στόπερ και το εάν θα τον ξαναδούμε στην Εθνική ομάδα.

Ο έμπειρος ομοσπονδιακός τεχνικός μετά το 2-2 στο Σουηδία - Ελλάδα είπε μεταξύ άλλων στη συνέντευξη Τύπου:

Μία αρκετά καλή προσπάθεια στο πρώτο ημίχρονο κρατάμε. Ένα αρκετά μέτριο 2ο ημίχρονο. Ο λόγος μπορεί να είναι οι αρκετές μαζεμένες αλλαγές και ίσως και ο ρυθμός. Μπορεί και το timing και ο σχηματισμός.

Ήταν πρώτη φορά που αγωνιστήκαμε με 3 κεντρικούς αμυντικούς απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα. Είναι πρώτο παιχνίδι που το παίξαμε. Ίσως και στο επόμενο ματς - στην διάρκεια του παιχνιδιού - να το χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε κατάλληλα συμπεράσματα.