Γιοβάνοβιτς για το 3-5-2: «Ίσως το χρησιμοποιήσουμε και με την Ιταλία»
Ο έμπειρος ομοσπονδιακός τεχνικός μετά το 2-2 στο Σουηδία - Ελλάδα είπε μεταξύ άλλων στη συνέντευξη Τύπου:
Μία αρκετά καλή προσπάθεια στο πρώτο ημίχρονο κρατάμε. Ένα αρκετά μέτριο 2ο ημίχρονο. Ο λόγος μπορεί να είναι οι αρκετές μαζεμένες αλλαγές και ίσως και ο ρυθμός. Μπορεί και το timing και ο σχηματισμός.
Ήταν πρώτη φορά που αγωνιστήκαμε με 3 κεντρικούς αμυντικούς απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα. Είναι πρώτο παιχνίδι που το παίξαμε. Ίσως και στο επόμενο ματς - στην διάρκεια του παιχνιδιού - να το χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε κατάλληλα συμπεράσματα.
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