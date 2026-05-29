O Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε στον δεύτερο γύρο του Roland Garros από τον Ματέο Αρνάλντι με σκορ 7-6(2), 5-7, 6-3, 6-2 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του θεσμού.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε ν' ακολουθήσει τα... χνάρια της Μαρίας Σάκκαρη και να πάρει την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Roland Garros. Ο Έλληνας τενίστας ηττήθηκε με 7-6(2), 5-7, 6-3, 6-2 από τον Ματέο Αρνάλντι, για τον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης, με συνέπεια να σταματήσει η πορεία του σε αυτή.

Επτά σβησμένα break points και το σετ στο tie-break

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε από θέση σερβίς στην αναμέτρηση, με τον Έλληνα ν' απειλείται με break. Βέβαια, έσβησε το break point του Ματέο Αρνάλντι και στη συνέχεια βρήκε ο ίδιος δύο ευκαιρίες για να... σπάσει το σερβίς του αντιπάλου του.

Ωστόσο, ούτε ο 27χρονος κατάφερε να πάρει προβάδισμα με break. Στο 5ο game ο Ιταλός βρήκε τεράστια ευκαιρία για να παραβιάσει το σερβίς του Τσιτσιπά, αλλά ο Νο.79 του κόσμου έσβησε τρεις φορές break point του αντιπάλου του.

Οι δύο τενίστες, μετά από τα επτά χαμένα break points διατήρησαν τα σερβίς του και δεν απειλήθηκαν ξανά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το σετ να πάει στο tie-break. Εκεί, ο Νο.104 του κόσμου πήρε από νωρίς πλεονέκτημα το οποίο και διατήρησε για να επικρατήσει με 7-2 και να πάρει το προβάδισμα στα σετ με 7-6(2).

Break back και σερί 3-0 για την ισοφάριση

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε... στραβά για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Έλληνας τενίστας βρέθηκε πίσω με break απέναντι στον Ματέο Αρνάλντι (3-0), γεγονός που έκανε αρκετά δύσκολη τη συνέχεια.

Βέβαια, ο 27χρονος απάντησε με αντίστοιχο σερί games και παίρνοντας το break πίσω κατάφερε να φέρει το σετ στα ίσα (3-3). Για τα επόμενα games, οι δύο τενίστες διατήρησαν τα σερβίς τους, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να σερβίρει στο 10ο για να μείνει σετ.

Ο Νο.79 του κόσμου έφερε ξανά το σετ στα ίσα (5-5) και αμέσως μετά έκανε break στον Ιταλό για το 6-5. Με τις μπάλες στα χέρια πραγματοποίησε love game και έκανε το 7-5 για να ισοφαρίσει στα σετ του αγώνα.

Στο τρίτο σετ έλειψε η αντίδραση

Με παρόμοιο τρόπο ξεκίνησε το τρίτο σετ. Ο Ματέο Αρνάλντι βρήκε γρήγορο break στο σερβίς του Στέφανου Τσιτσιπά και πήρε άμεσα τρία games διαφορά (4-1).

Η διαφορά αυτή διατηρήθηκε από τον Ιταλό τενίστα, ο οποίος δεν απειλήθηκε από τον Έλληνα με κάποιο break point. Έτσι διαμορφώθηκε το 6-3 στον τέλος του σετ με τον Νο.104 στον κόσμο να παίρνει εκ νέου προβάδισμα στο ματς.

Πολλά λάθη και game over

Ενώ το τέταρτο σετ βρήκε στα πρώτα games τους δύο τενίστες αρκετά σταθερούς από το 5ο και μετά, τα πράγματα δυσκόλεψαν για τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο Ματέο Αρνάλντι πήρε προβάδισμα στα games με break (3-2) έπειτα υπερασπίστηκε το break του (4-2). Βέβαια, απέναντι του είδε τον Τσιτσιπά να μην μπορεί να βγάλει αντίδραση και με ακόμη ένα break έφτασε πιο κοντά στην κατάκτηση του σετ (5-2).

Με τις μπάλες στα χέρια ο νεαρός Ιταλός βρήκε τρία match points, στα οποία ο Νο.79 του κόσμου βρήκε απάντηση. Όμως, το τέταρτο match point ήταν το... φαρμακερό για τον Αρνάλντι ο οποίος έκλεισε το σετ με 6-2 και πανηγύρισε τη νίκη.