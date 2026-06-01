Η Μάγια Χβαλίνσκα έφθασε στις επτά νίκες στο ντεμπούτο της στο Roland Garros και ήδη βρίσκεται στα προημιτελικά στο γαλλικό Όπεν.

H Μάγια Χβαλίνσκα συνεχίζει την ονειρεμένη της πορεία στο Roland Garros, καθώς η 24χρονη παίκτρια από την Πολωνία νικώντας και τη Γαλλίδα, Ντιάν Πάρι με 6-3, 6-2 προκρίθηκε στα προημιτελικά.

Στην 3η συνολικά παρουσία της σε κυρίως ταμπλό σε Grand Slam (2ος γύρος πέρυσι στο Wimbledon και 1ος γύρος στο Australian Open), η Χβαλίνσκα άρχισε την προσπάθειά της από τα προκριματικά στο Roland Garros και πλέον μετρά επτά νίκες και σε αυτά τα παιχνίδια έχει χάσει μόλις ένα σετ κι αυτό από τη Μαρία Σάκκαρη.

Η Χβαλίνσκα πήγε στο Παρίσι από το Νο.114 της παγκόσμιας κατάταξης και με την πορεία της μέχρι τα προημιτελικά έχει ήδη ανναριχιθεί 65 θέσεις για να βρεθεί στο Νο.49, αν μάλιστα πετύχει και το επόμενο βήμα τότε θα βρεθεί στο Νο.30!.

Στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει την Άννα Καλίνσκαγια, η 27χρονη Ρωσίδα νίκησε την Αναστασία Ποταπόβα με 6-4, 2-6, 7-6(10) και για 2η φορά θα αγωνιστεί σε προημιτελικό Grand Slam, μετά το Australian Open το 2024.

Την πρώτη της παρουσία σε προημιτελικό Grand Slam εξασφάλισε και μια άλλη Ρωσίδα παίκτρια η Ντιάνα Σνάιντερ, που επικράτησε επί της Μάντισον Κις με 3-6, 6-3, 6-0. Η Σνάιντερ θα μάθει την αντίπαλό της από τον τελευταίο χρονικά αγώνα του 4ου γύρου ανάμεσα στην Αρίνα Σαμπαλένκα και τη Ναόμι Οσάκα.

Oι προημιτελικοί των γυναικών