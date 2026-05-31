Roland Garros: Σούπερ προημιτελικός με Ζβέρεφ και Χόδαρ
Η απουσία του περσινού πρωταθλητή Ράφαελ Ναδάλ και οι αποκλεισμοί των Γιάνικ Σίνερ στον 2ο γύρο και του Νόβακ Τζόκοβιτς στον 3ο γύρο, έχουν φέρει τα πάνω κάτω κι ένα ανοιχτό σε κάθε προγνωστικό ταμπλό στο απλό ανδρών στο Roland Garros.
Aπό το Top10 στην παγκόσμια κατάταξη στην έναρξη του γαλλικού Όπεν, μόνο ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Νο.3) και ο Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ βρέθηκαν στους 16 παίκτες του 4ου γύρου.
Για τον Ζβέρεφ, που είναι Νο.2 στο ταμπλό, αυτή μοιάζει να είναι η ευκαιρία ζωής προκειμένου να φθάσει σε έναν τίτλο Grand Slam, μετά τους χαμένους τελικούς από τον Σίνερ στο Australian Open το 2025, από τον Αλκαράθ στο Roland Garros το 2024 και από τον Ντομινίκ Τιμ στο US Open, εν μέσω καραντίνας, το 2020.
Ο 29χρονος Γερμανός ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο του Ολλανδού, Γιέσπερ ντε Γιονγκ με 7-6(3), 6-4, 6-1 και σε δύο ώρες και 14 λεπτά πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά.
Εκεί θα συναντήσει τον νέο μεγάλο αστέρι των Ισπανών, τον Ράφαελ Χόδαρ. Ο 19χρονος πήγε στο Παρίσι με ρεκόρ 20-9 στη σεζόν και στην πρώτη του παρουσία στο Roland Garros και 2η σε Grand Slam (2oς γύρος τον Ιανουάριο στο Australian Open) είναι ήδη στα προημιτελικά.
He becomes the 4th Spanish teenager to reach the Roland Garros quarterfinals in the Open Era.
Costa - age 19
Nadal - age 18
Alcaraz - age 19
Jodar - age 19
Αντιμετώπισε τον συμπατριώτη του Πάμπλο Καρένο Μπούστα, έχασε τα δύο πρώτα σετ, όμως έφερε την ανατροπή με 4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2 και συνεχίζει να ονειρεύεται.
