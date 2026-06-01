Δημήτρης Ντζάνης
O Φονσέκα ξεπέρασε και τον Ρουντ, η αμφιλεγόμενη απόφαση και ο πόντος του Roland Garros
Ο Ζοάο Φονσέκα νίκησε τον Κάσπερ Ρουντ με 3-1 σετ, πέρασε στα προημιτελικά του Roland Garros, σε ένα παιχνίδι όπου μια απόφαση θα μπορούσε να αλλάξει τη ροή του, αλλά και σε ένα παιχνίδι που έβγαλε έναν απίθανο πόντο.

O Zoάο Φονσκέκα συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο Roland Garros, ο 19χρονος Βραζιλιάνος μετά τον Νόβακ Τζόκοβιτς, άφησε εκτός συνέχειας και τον Κάσπερ Ρουντ, επικρατώντας με 7-5, 7-6(8), 5-7, 6-2.

Ο αγώνας σημαδεύτηκε από δύο φάσεις. Αρχικά για την αμφισβητούμενη απόφαση στο tie break του 2ου σετ, όταν ο Κάσπερ Ρουντ είχε set point, όμως η απόφαση από τη διαιτητή τού στέρησε την ευκαιρία να ισοφαρίσει τα σετ.

Το forehand του Φονσέκα, όπως φάνηκε μετά από την τηλεοπτική κάλυψη, ήταν οριακά εκτός της βασικής γραμμής, κάποιος από τους θεατές φώναξε «out», η διαιτητής έδωσε τον πόντο στον Φονσκέκα, που στη συνέχεια πήρε το σετ και προηγήθηκε με 2-0.

 

Η μεγάλη συζήτηση επανήλθε για την απόφαση των διοργανωτών να επιμένουν στους επόπτες γραμμών και όχι στην τεχνολογία. Το παιχνίδι, πάντως. πρόσφερε έναν από τους υποψήφιους πόντους ως τον κορυφαίο της χρονιάς, με νικητή τον Κάσπερ Ρουντ.

Ο Φονσέκα κόντρα στον Μένσικ στη μάχη των πρωτάρηδων

Ο 19χρονος Φονσέκα πέρασε για πρώτη φορά σε προημιτελικά Grand Slam, όπως και ο επόμενος αντίπαλός του, ο Γιάκουμπ Μένσικ. Ο 20χρονος Τσέχος, με ύψος 1.95μ., νίκησε τον Αντρέι Ρούμπλεφ με 6-3, 7-6(6), 4-6, 2-6, 6-3 και συνεχίζει να ζει το δικό του παραμύθι.

Ο νικητής στο μεταξύ του προημιτελικό θα παίξει στα ημιτελικά με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ ή ένα ακόμα ανερχόμενο αστέρι τον 19χρονο Ισπανό, Ράφαελ Χοδάρ.

