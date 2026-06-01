Μουντιάλ 2026: Μπλόκο στις οδηγίες προπονητών κατά τους τραυματισμούς των γκολκίπερ

Η FIFA βάζει οριστικό τέλος στα τακτικά time out, απαγορεύοντας τις οδηγίες κατά τη διάρκεια τραυματισμών των τερματοφυλάκων στο Μουντιάλ.

Η FIFA και ο επικεφαλής διαιτησίας Πιερλουίτζι Κολίνα έλαβαν μέτρα για την εξάλειψη των τακτικών time out που προκύπτουν από τουςτραυματισμούς των τερματοφυλάκων, με τους νέους αυτούς κανόνες να τίθενται σε ισχύ από το ερχόμενο Μουντιάλ.

Στο εξής οι ποδοσφαιριστές θα απαγορεύεται να κατευθύνονται προς το μερος του προπονητή τους για οδηγίες όταν ο γκολκίπερ της ομάδας τους βρίσκεται στο έδαφος.

Μέχρι σήμερα πολλοί προπονητές εκμεταλλεύονταν αυτή τη διακοπή για να δώσουν νέες οδηγίες ή να ανακόψουν το μομέντουμ του αντιπάλου τους, κάτι το οποίο ο θρυλικός διαιτητής Κολίνα έκρινε ως απαράδεκτο.

Στο μεταξύ, η Παγκόσμια Συνομοσπονδία προχώρησε σε περισσότερες αλλαγές όσον αφορά τις στημένες φάσεις, καταργώντας τα «σκριν» στις εκτελέσεις φάουλ και κόρνερ, ενώ ήδη έχει εγκρίνει την παρέμβαση πλέον του VAR σε περιπτώσεις δεύτερης κάρτας και την τιμωρία στις καθυστερήσεις των αλλαγών.

 

@Photo credits: Associated Press
     

