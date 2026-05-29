Ο Ζοάο Φονσέκα προκρίθηκε στη φάση των "16" του Roland Garros, επικρατώντας με 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5, πραγματοποιώντας τεράστια ανατροπή.

Τι κι αν βρέθηκε με 2-0 πίσω στα σετ, ο Ζοάο Φονσέκα πέτυχε μία τεράστια ανατροπή κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς, την οποία θα μνημονεύει για πάρα πολύ καιρό. Ο Βραζιλιάνος τενίστρας επικράτησε με 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 του Σέρβου και προκρίθηκε στη φάση των "16" του Roland Garros.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε ιδανικά για τον Σέρβο τενίστα, ο οποίος με δύο break έφτασε στο +4 games κόντρα στον Ζοάο Φονσέκα (5-1). Στο 7ο game, ο Νόλε είχε τις ευκαιρίες να κλείσει το σετ, ωστόσο ο νεαρός αντίπαλός του αρνήθηκε κάτι τέτοιο. Μάλιστα, κατάφερε να πάρει και ένα break πίσω από τον έμπειρο τενίστα, ωστόσο στο 10ο game δεν μπόρεσε να βγάλει εκ νέου αντίδραση, χάνοντας το σετ με 6-4.

Πιο σφιχτό ήταν το δεύτερο σετ. Οι δύο τενίστες διατήρησαν τα σερβίς τους και ένα break από τον Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε τη διαφορά. Με 6-4 ο Νο.3 του ταμπλό έφτασε στην κατάκτηση του σετ, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα στην αναμέτρηση.

Στο τρίτο σετ, ο Ζοάο Φονσέκα ήταν αναγκασμένος να βγάλει αντίδραση για να μείνει στο ματς. Το break ήρθε πολύ γρήγορα για τον Βραζιλιάνο τενίστα, ο οποίος έσβησε τρία break points του Τζόκοβιτς. Η μείωση στο σκορ των σετ ήρθε με 6-3 για τον Νο.30 του κόσμου.

Το πολύ καλό μομέντουμ του Φονσέκα συνεχίστηκε και στο τέταρτο σετ. Αν και δέχθηκε break back στο γρήγορο break του (2-2), βρήκε την κατάλληλη στιγμή να... σπάσει το σερβίς του Τζόκοβιτς. Ο νεαρός έκανε το 6-5 και στο 12ο game διατήρησε το σερβίς του για να κάνει με 7-5 το 2-2 στα σετ και να στείλει το ματς σε πέμπτο και τελευταίο σετ.

Στο τελευταίο σετ τα πράγματα ξεκίνησαν ιδανικά για τον Νόλε, ο οποίος στο πρώτο του break point... έσπασε το σερβίς του Φονσέκα. Η απάντηση, όμως, ήταν άμεση από τον Βραζιλιάνο που έφερε το σετ στα ίσα στη συνέχεια (3-3).

Από εκεί και πέρα, οι δύο τενίστες κράτησαν τα σερβίς τους. Με το σκορ στο 5-5, ο Τζόκοβιτς σέρβιρε και Φονσέκα βρήκε τις ευκαιρίες για να... σπάσει το σερβίς του Σέρβου, πράγμα το οποίο κατάφερε για το 6-5. Στο επόμενο game o νεαρός τενίστας έσβησε το break point του Νόλε και με τρεις σερί άσους πήρε τη νίκη κλείνοντας με 7-5 το σετ.