Η Μαρία Σάκκαρη έχει ήδη κερδίσει 13 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη κι αν περάσει στον 4ο γύρο του Roland Garros, ύστερα από 16 μήνες θα φιγουράρει ξανά στο Top 30.

Η Μαρία Σάκκαρη τέτοιες ημέρες πέρυσι (18/5/2025) είχε βρεθεί στο Νο.92 της παγκόσμιας κατάταξης. Σιγά σιγά μάζεψε το χαμένο έδαφος, το τέλος του 2025 τη βρήκε στο Νο.52, με την Ελληνίδα παίκτρια να ψάχνει σταθερή απόδοση και αποτελέσματα.

Από τις αρχές Φεβρουαρίου συνεχίστηκε η άνοδος, στα μέσα του μήνα βρέθηκε στο Νο.34, από τα μέσα Απριλίου ακολούθησε νέα υποχώρηση, πηγαίνοντας στο Παρίσι για το Roland Garros από το Νο.49.

Όμως η νίκη επί της Λίντα Νόσκοβα άλλαξε την ψυχολογία της, ήρθε και η επικράτηση επί της Κλερ Λου και τώρα είναι η μεγάλη της ευκαιρία για νέα αναρρίχηση.

Εχοντας πέρυσι αποκλειστεί από τον 1ο γύρο, η Σάκκαρη δεν χρειαζόταν να υπερασπιστεί βαθμούς στο γαλλικό Όπεν και τώρα με την πρόκριση στον 3ο γύρο, ήδη έχει κερδίσει 13 θέσεις κι έχει βρεθεί στο Νο.36.

Κι αν ξεπεράσει το εμπόδιο της 24χρονης Μάγια Χβαλίνσκα από την Πολωνία, η Σάκκαρη θα έχει επιστρέψει στο Top 30 για πρώτη φορά μετά τις 2 Μαρτίου 2025, όταν βρισκόταν στο Νο.29.

