Σε πολύ καλή κατάσταση βρίσκονται οι Ελίνα Σβιτολίνα και Ίγκα Σβιόντεκ στο Roland Garros. Οι δύο τενίστριες προκρίθηκαν στη φάση των "16", επικρατώντας των Ταμάρα Κόρπατς και Μάγκντα Λινέτ για τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης.

Στο ματς που προηγήθηκε η Ίγκα Σβιόντεκ δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα κόντρα στην συμπατριώτισσά της. Πιο συγκεκριμένα, με σκορ 6-4, 6-4 η Νο.3 στον κόσμο μέσα σε λιγότερο από μιάμιση ώρα πήρε το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο.

Εκεί θα βρει απέναντί της τη Μάρτα Κόστιουκ, η οποία επικράτησε της Βικτόρια Γκόλουμπιτς με 6-4, 6-3.

Στις "16" του δεύτερου χρονικά Grand Slam της σεζόν θα βρεθεί και η Ελίνα Σβιτολίνα. Η Ουκρανή τενίστρια έκανε εκπληκτική εμφάνιση απέναντι στην Ταμάρα Κόρπατς και επικράτησε με 6-2, 6-3.

Στον επόμενο γύρο η Σβιτολίνα θα παίξει απέναντι στη νικήτρια της αναμέτρησης Πέιτον Στερνς - Μπελίντα Μπένσιτς.