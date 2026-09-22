Λόταρ Ματέους: Στο Oktoberfest με την 27χρονη σύντροφό του!

Ο 65χρονος Ματέους εμφανίστηκε στο Oktoberfest με την Τερέζα Σόμερ, όμως ξεκαθαρίζει ότι δεν σκέφτεται να παντρευτεί ξανά.

Ο Λόταρ Ματέους βρέθηκε στο Oktoberfest έχοντας στο πλευρό του την 27χρονη Τερέζα Σόμερ, με την οποία διατηρεί σχέση εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο. Ο 65χρονος θρύλος του γερμανικού ποδοσφαίρου δείχνει να έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική του ζωή, έχει όμως ξεκαθαρίσει ότι δεν βρίσκεται στις προθέσεις του να παντρευτεί για έκτη φορά.

Το διάσημο φεστιβάλ του Μονάχου αποτέλεσε την αφορμή για ακόμη μία δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού. Ο παλαίμαχος άσος της Μπάγερν και η Σόμερ πόζαραν μαζί στους φωτογράφους, με τον Ματέους να την κρατά από τη μέση.

Ο άλλοτε κάτοχος της Χρυσής Μπάλας επέλεξε παραδοσιακή βαυαρική ενδυμασία με γιλέκο και lederhosen. Η σύντροφός του εμφανίστηκε με μακρύ σατέν φόρεμα σε γκρι απόχρωση, το οποίο συνδύασε με καφέ φιόγκο.

Η διαφορά ηλικίας των 38 ετών ανάμεσά τους έχει αναπόφευκτα τραβήξει το ενδιαφέρον των γερμανικών μέσων. Η σχέση τους μετρά περίπου 18 μήνες, ενώ οι πρώτες αναφορές για το ειδύλλιο είχαν εμφανιστεί όταν οι δυο τους εθεάθησαν μαζί σε ταξίδι για σκι στην Αυστρία τον Απρίλιο.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Germany legend Lothar Matthäus, 65, was spotted partying at Oktoberfest with his 27-year-old girlfriend Theresa Sommer.



Sommer is 38 years younger than Matthäus and is even younger than BOTH of his daughters.



Matthäus has already been married FIVE times, but insists… pic.twitter.com/dyBIdONYDX September 22, 2026

Η νέα σχέση του Ματέους, ωστόσο, δεν φαίνεται ότι θα τον οδηγήσει για ακόμη μία φορά στα σκαλιά της εκκλησίας. Ο ίδιος έχει ήδη φροντίσει να ξεκαθαρίσει ότι ένας έκτος γάμος δεν αποτελεί μέρος των σχεδίων του. Άλλωστε, η προσωπική ζωή του Γερμανού παλαίμαχου έχει γράψει τη δική της πολυτάραχη ιστορία, καθώς μέχρι σήμερα έχει παντρευτεί πέντε φορές.

Πέντε χρόνια μετά τον τελευταίο του χωρισμό, ο Ματέους έχει πλέον στο πλευρό του την Τερέζα Σόμερ. Οι δυο τους δεν δείχνουν διάθεση να κρατούν τη σχέση τους μακριά από τη δημοσιότητα, με την εμφάνισή τους στο Oktoberfest να αποτελεί ακόμη ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Για τον 65χρονο Γερμανό, πάντως, άλλο η νέα σχέση και άλλο ένας νέος γάμος. Σε αυτό το ζήτημα έχει υπάρξει απόλυτος, ξεκαθαρίζοντας ότι, έπειτα από πέντε γάμους και ισάριθμα διαζύγια, δεν σκοπεύει να παντρευτεί ξανά.