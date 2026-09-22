Οι πρώτες εμφανίσεις του Ροντρίγκες με τη φανέλα της Καλαμάτας έχουν ήδη προκαλέσει θετικές εντυπώσεις, με τον Βραζιλιάνο να βρίσκεται στο στόχαστρο εγχώριων ομάδων.

Ο Ροντρίγκες έχει ήδη εξελιχθεί σε μία από τις πιο θετικές παρουσίες της Καλαμάτας μέσα στις πρώτες 5 αγωνιστικές της Super League, πράγμα που τον έχει κάνει να ξεχωρίσει στα μάτια αρκετών ελληνικών συλλόγων.

Ο στόπερ της Μαύρης Θύελλας αποτελεί μία από τις αποκαλύψεις της ομάδας του Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Ο Βραζιλιάνος, που έφτασε το περασμένο καλοκαίρι στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα, μέσα σε λίγα μόλις ματς έχει βρει την κατάλληλη χημεία με τον Στρούγγη στο κέντρο της άμυνας.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα πως ήδη έχει μπει στο μπλοκάκι ορισμένων ομάδων από την εγχώρια αγορά, καθώς βρίσκεται σε πολύ καλή ηλικία (28) και μοιάζει αρκετά πιθανό το ενδιαφέρον αυτό να μεταφραστεί σύντομα σε κάποια αντίστοιχη πρόταση.

Ο ίδιος από την πλευρά του είναι θετικός στο να ακούσει τις προσφορές αυτές, ενώ και η ομάδα του θα μπορούσε να διαπραγματευτεί ένα ιδιαίτερα ικανοποιητικό ποσό στην περίπτωση που αποφάσιζε να τον πουλήσει μέσα στην ερχόμενη μεταγραφική περίοδο. Μάλιστα, στο πρόσφατο ματς της Καλαμάτας με τον Παναθηναϊκό υπήρχαν άτομα στη Νίκαια για να τον παρακολουθήσουν από κοντά.

Ο Ροντρίγκες, που έχει παραστάσεις κι από άλλα μεγάλα πρωταθλήματα, όπως το MLS, δεν είναι η μοναδική περίπτωση από το ρόστερ της ομάδας που έχει ήδη ξεχωρίσει. Σίγουρα, πάντως, όσον αφορά τον Βραζιλιάνο μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις μέσα το επόμενο διάστημα και ιδιαίτερα όσο πλησιάζουμε προς τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

