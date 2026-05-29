Η Μαρία Σάκκαρη έμαθε την ώρα του πρώτου σερβίς της αναμέτρησής στον τρίτο γύρο του Roland Garros, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο (30/5).

Η Μαρία Σάκκαρη με πολύ καλές εμφανίσεις βρίσκεται στον τρίτο γύρο του Roland Garros. Επόμενη αντίπαλός της η τενίστρια από την Πολωνία, Μάγια Κβαλίσκα, με τους διοργανωτές ν' ανακοινώνουν την ώρα έναρξης της αναμέτρησης.

Πιο συγκεκριμένα, το ματς της Ελληνίδας αναμένεται ν' ανοίξει το πρόγραμμα στο τρίτο court της διοργάνωσης, το Simonne Mathieu. Αυτό σημαίνει πως το πρώτο σερβίς αναμένεται στις 12:00 ώρα Ελλάδας, όντας πολύ πιθανό και το ενδεχόμενο της τηλεοπτικής μετάδοσης από τα κανάλια Europsport.

Οι δύο τενίστριες θα βρεθούν ξανά αντιμέτωπες ένα χρόνο μετά την πρώτη τους συνάντηση στα προκριματικά του τουρνουά της Ρώμης. Τότε η Μαρία Σάκκαρη είχε επικρατήσει με 3-6, 6-3, 6-1 της Πολωνής τενίστριας και είχε περάσει στο κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης.

Θυμίζουμε πως με νίκη η Μαρία Σάκκαρη θα προκριθεί στις «16» του Roland Garros και θα μπει μετά από καιρό στο Top30 της Παγκόσμιας κατάταξης.

