Σάκκαρη: «Έπαιξα με μεγάλη ψυχή κι αυτό ήταν το "κλειδί"»

Η Μαρία Σάκκαρη αν και βρέθηκε σε δύσκολη θέση, πέτυχε την ανατροπή απέναντι στη Κλερ Λου και με 2-1 σετ πήρε την πρόκριση στον 3ο γύρο του Roland Garros.

H 30χρονη Ελληνίδα παίκτρια σε δηλώσεις της στο Eurosport Greece, τόνισε πως η ψυχή που έδειξε ήταν το σημείο, αναφέρθηκε στην επόμενη αντίπαλό της, την 24χρονη Μάγια Χβαλίνσκα από την Πολωνία, καθώς και για τον τρόπο αποκλεισμού τού Γιάνικ Σίνερ.

Η Σάκκαρη είπε μεταξύ άλλων: «Αυτό που είπα στον εαυτό μου ήταν "δεν γίνεται να χάσω έτσι, τουλάχιστον παίξε το παιχνίδι σου κι αν είναι να χάσεις, ας χάσεις". Νομίζω ότι έπαιξα με μεγάλη ψυχή, αυτό ήταν το "κλειδί" σήμερα, ήταν μια νίκη που μου είχε λείψει λίγο.

Νομίζω το ένα φέρνει το άλλο, δηλαδή όταν δίνεις την κατάλληλη εντολή, πνευματικά αρχίζεις και παίζεις καλύτερα. Ήταν περισσότερο ψυχολογικό το θέμα, όταν γύρισα το παιχνίδι. Τέτοιες νίκες σου δίνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, βλέπεις ότι υπάρχει ελπίδα, μόνο θετικά αποκόμισα από αυτό το παιχνίδι, μπαίνω στον επόμενο γύρο με πολλή αυτοπεποίθηση. Στόχος μου είναι να επικεντρώνομαι στον αγώνα, να μη σκέφτομαι τι λάθη έκανα στα τελευταία τουρνουά κι όπου φθάσω».