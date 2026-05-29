Kifisia Jump 2026: Σαν σε θερινό σινεμά...

Το Kifisia Jump 2026... γεννήθηκε μέσα στον Μάιο κι άφησε τις καλύτερες των εντυπώσεων στο ξεχωριστό φόντο του Άλσους Κηφισιάς.

Η πρόκληση ήταν μεγάλη και οι διοργανωτές του Kifisia Jump 2026 κέρδισαν το στοίχημα. Το κάτω μέρος του Άλσου Κηφισιάς μετατράπηκε σε χώρο στίβου το διήμερο 22-23 Μαΐου για το διεθνές μίτινγκ στίβου μήκους κι επί κοντώ, που διοργάνωσε ο Δήμος Κηφισιάς, με την υποστήριξη του ΓΣ Κηφισιάς.

Κάθε αρχή και δύσκολη, με τον τεχνικό διευθυντή του μίτινγκ Κωνσταντίνο Φιλιππίδη, μέσα στο άγχος να επιβλέπει κάθε λεπτομέρεια, έτσι ώστε όλα να κυλήσουν ρολόι.

Ο πρωταθλητής κόσμου στον κλειστό στίβο το 2014 στο Σόποτ, την παραμονή των αγώνων, μέσα στη βροχή, να εργάζεται μαζί με το προσωπικό στο χώρο των αγώνων.

Ο καιρός έκανε το χατίρι στους διοργανωτές κι όλα κύλησαν ρολόι. Η δυνατότητα να παρακολουθείς από τόσο κοντά τις προσπάθειες των αθλητών και των αθλητριών στο μήκος, κάτω από τα δέντρα, ήταν σαν να βρισκόσουν σε θερινό σινεμά και να απολαμβάνεις.

Η παρουσία της Κατερίνας Στεφανίδη, τη 2η μέρα του Kifisia Jump 2026, ήταν το highlight της διοργάνωσης. Η ολυμπιονίκης του επί κοντώ, κάπου μεταξύ των αλμάτων της και των συμβουλών του Μιτς Κρίερ και του 11 μηνών αγοριού τους, αποτέλεσε τον κύριο πόλο έλξης.

Ο δήμαρχος Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολητάς κάνοντας έναν απολογισμό είπε: «Το Kifisia Jump έκανε το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα. Στο Άλσος Κηφισιάς είδαμε σπουδαίους αθλητές και αθλήτριες, διεθνείς συμμετοχές, δυνατές επιδόσεις, πολλά ατομικά ρεκόρ και μια ατμόσφαιρα πραγματικής γιορτής για τον στίβο.

Η παρουσία της Κατερίνας Στεφανίδη, αλλά και τόσων αθλητών από 16 χώρες και τέσσερις ηπείρους, έδωσε στη διοργάνωση ξεχωριστό κύρος και ανέδειξε την Κηφισιά ως έναν τόπο που μπορεί να φιλοξενεί αθλητικά γεγονότα υψηλού επιπέδου.

Στόχος μας είναι το Kifisia Jump να καθιερωθεί ως θεσμός και να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον ελληνικό και διεθνή στίβο. Η Κηφισιά επενδύει στον αθλητισμό, στη νεολαία και σε διοργανώσεις που δίνουν ζωή, εξωστρέφεια και κύρος στην πόλη μας.

Παράλληλα, ως Δημοτική Αρχή καταβάλλουμε μια μεγάλη και συστηματική προσπάθεια για τη δημιουργία νέων και σύγχρονων αθλητικών χώρων, ώστε τα παιδιά, οι αθλητές, οι σύλλογοι και οι δημότες να έχουν τις υποδομές που χρειάζονται και αξίζουν».