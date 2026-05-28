Η Μαρία Σάκκαρη πήρε τη νίκη στον δεύτερο γύρο του Roland Garros με 6-7(7), 6-3, 6-3 επί της Κλερ Λιου για να προκριθεί στον τρίτο γύρο του γαλλικού Grand Slam.

Μπορεί η έναρξη του ματς να μην τη βρήκε με το ρυθμό που είχε απέναντι στη Λίντα Νόσκοβα, ωστόσο η Μαρία Σάκκαρη έκανε την ανατροπή κόντρα στην Κλερ Λιου και πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του Roland Garros. Με σκορ 6-7(7), 6-3, 6-3 η Ελληνίδα θα βρεθεί στην επόμενη φάση, όπου αντίπαλός της θα είναι η Μάγια Τσουαλίσκα.

Το πρώτο σετ κρίθηκε στο tie-break

Η αναμέτρηση δεν ξεκίνησε τόσο καλά για τη Μαρία Σάκκαρη, η οποία στο πρώτο service game της δέχθηκε break (1-0). Πολύ γρήγορα, όμως, η Ελληνίδα βρήκε την απάντηση (1-1) και έκανε το break back.

Η συνέχεια βρήκε τις δύο αθλήτριες να κρατούν το σερβίς τους, χωρίς να βρίσκουν κάποια ευκαιρία για... σπάσιμο σερβίς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το πρώτο σετ να κριθεί στο tie-break.

Εκεί, η Ελληνίδα ξεκίνησε εξαιρετικά κάνοντας mini break πολύ νωρίς. Η Σάκκαρη διατήρησε το προβάδισμα της, ωστόσο σε κομβικό σημείο η Λιου της πήρε πίσω το mini break. Μάλιστα, η Αμερικανίδα τενίστρια βρήκε και set point (6-5), το οποίο όμως ανέτρεψε η 30χρονη για να βρεθεί κι αυτή σε set point (7-6).

Βέβαια, αυτή που κατάφερε να έχει ακόμη ένα set point και να κλείσει το σετ ήταν η Κλερ Λιου, η οποία πήρε το tie-break με 9-7 και προβάδισμα στα σετ με 7-6(7).

Επέστρεψε με 6-0 σερί και έφερε στα ίσα το game

Όπως το πρώτο σετ, έτσι και το δεύτερο δεν ξεκίνησε καθόλου καλά για τη Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα βρέθηκε πίσω στο σκορ με break και στη συνέχεια με τρία games (3-0).

Ωστόσο, η Κλερ Λιου δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της, καθώς δέχθηκε άμεσα το break από τη Σάκκαρη (3-2). Αντίστοιχα κακή ήταν και η συνέχεια για την Αμερικανίδα, η οποία είδε την αντίπαλό της να κλείνει το σετ με ακόμη ένα break και να ισοφαρίζει με 6-3.

Είχε το μομέντουμ και ολοκλήρωσε την ανατροπή

Το τρίτο σετ δεν είχε κάποιο break στα πρώτα games. Παρόλα αυτά τα break points ήταν αρκετά και για τις δύο τενίστριες. Για να έρθει το πρώτο... σπάσιμο σερβίς πέρασαν τέσσερα χαμένα break points - δύο για κάθε τενίστρια - με τη Μαρία Σάκκαρη να βρίσκεται μπροστά στο σκορ (3-1).

Στη συνέχεια, η Νο.49 του κόσμου έφτασε κοντά σε ένα ακόμη break ωστόσο δεν κατάφερε να αποκτήσει μεγαλύτερο πλεονέκτημα. Η Κλερ Λιου από τη μεριά της δεν μπόρεσε να βγάλει αντίδραση κόντρα στη Σάκκαρη για να διαμορφωθεί το τελικό 6-3 που έδωσε τη νίκη στην Ελληνίδα.