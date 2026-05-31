Η επιλογή του Άντονι Ιραόλα δείχνει την ξεκάθαρη επιθυμία των ανθρώπων της Λίβερπουλ να επιστρέψουν σε ένα ποδόσφαιρο παρόμοιο με εκείνο του Γιούργκεν Κλοπ.

Η είδηση της απόλυσης του Άρνε Σλοτ έσκασε σαν κεραυνός εν αιθρία το μεσημέρι πριν τον τελικό του Champions League, με τον πάγκο της Λίβερπουλ να μένει ξαφνικά άδειος. Αυτό ωστόσο φαίνεται πως θα αλλάξει σύντομα, με τους ανθρώπους του κλαμπ να κινούνται αστραπιαία και να ξεκινούν συνομιλίες προκειμένου να φέρουν τον Άντονι Ιραόλα στο Άνφιλντ.

Ο Βάσκος προπονητής έκανε... παπάδες με την Μπόρνμουθ, την οποία άφησε στην Ευρώπη ενώ όταν την είχε αναλάβει το 2023, πρωταρχικός στόχος ήταν απλά να παραμείνουν τα Κεράσια στην Premier League. Πρώτα ήρθε η δωδέκατη θέση, εν συνεχεία η ένατη και λίγες εβδομάδες πριν, το ιστορικό πλασάρισμα στην εξάδα, που έφερε και το παρθενικό εισιτήριο για την Ευρώπη.

Με τον Ιραόλα να ξεκαθαρίζει στα μέσα Απριλίου που απέρριψε τις προτάσεις ανανέωσης του συμβολαίου του και πως θα αποχωρήσει από το Vitality στο τέλος της σεζόν, πολλές ομάδες συνδέθηκαν με την περίπτωσή του. Και η Κρίσταλ Πάλας ψάχτηκε για να τον φέρει στη θέση του Όλιβερ Γκλάσνερ, και στη Μίλαν θεωρήθηκε επικρατέστερος για να αντικαταστήσει τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, και η Τσέλσι χτύπησε την πόρτα του πριν καταλήξει στον Τσάμπι Αλόνσο.

Η δε Λεβερκούζεν, περιμένει μέχρι και τώρα μην τυχόν στραβώσει κάτι στις συζητήσεις του άλλοτε τεχνικού των ΑΕΚ Λάρνακας, Μιραντές και Ράγιο Βαγιεκάνο, με διεθνή ΜΜΕ να αναφέρουν πως ο Βάσκος δεν έχει δώσει ακόμα οριστική αρνητική απάντηση στις Ασπιρίνες. Εντούτοις, η φόρμα με το σήμα της Λίβερπουλ φαίνεται πως είναι έτοιμη να μπει στην ντουλάπα του...

🚨⏳ Negotiations between Liverpool and Andoni Iraola are ongoing and advanced. #LFC



Bayer 04 Leverkusen have been informed. However, they have not yet received a 100% rejection from Iraola.



It now depends solely on Liverpool and Iraola reaching an agreement. @SkySportDE 🇪🇸 pic.twitter.com/SrgJ4mODXz — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 31, 2026

Κι αυτό με τους ανθρώπους των Κόκκινων να θέλουν να δουν την ομάδα να επιστρέφει στις ρίζες που είχε καθιερώσει ο Γιούργκεν Κλοπ. Το gegenpressing έφερε στο Άνφιλντ τρόπαια που είχαν χάσει δεκαετίες ολόκληρες τον δρόμο προς το εμβληματικό γήπεδο, με τους πρωταθλητές του 2025 να χάνουν την επαφή τους με το έντονο, πιεστικό και επιθετικό στιλ που έφερε κούπες κατά τη δεύτερη σεζόν του Σλοτ.

«Θέλω να δω τη Λίβερπουλ να γίνεται ξανά η... χέβι μέταλ επιθετική ομάδα που οι αντίπαλοι τρέμουν» θα έλεγε ο Μοχάμεντ Σαλάχ μετά τη βαριά ήττα από την Άστον Βίλα στο πρόσφατο ντέρμπι τετράδας, με το στιλ του Ιραόλα να περιλαμβάνει αυτά ακριβώς τα στοιχεία που θέλουν να ξαναδούν στα γραφεία του Fenway Sports Group.

Ο Βάσκος γαλουχήθηκε με τις ιδέες του Μαρσέλο Μπιέλσα, όταν οι δυο τους συνυπήρξαν στην Αθλέτικ Μπιλμπάο μεταξύ 2011 και 2013, με το ανελέητο πρέσινγκ που ζητούσε ο Loco από τους ποδοσφαιριστές του να μπαίνει στο μυαλό του Βάσκου και να τον χαρακτηρίζει ως προπονητή. Κάπως έτσι, φαντάζει ως ο ιδανικός υποψήφιος για να επαναφέρει τη Λίβερπουλ στις ρίζες του Κλοπ, αποδεχόμενος την τεράστια πρόκληση να δουλέψει για πρώτη φορά σε κλαμπ της ελίτ.

Και όσο και αν απογοητεύτηκε από την απόφαση του Ιραόλα να αποχωρήσει, σίγουρα ο ισχυρός άντρας της Μπόρνμουθ, Μπιλ Φόλι, νιώθει δικαιωμένος για τη δύσκολη απόφαση να απομακρύνει το 2023 τον Γκάρι Ο'Νιλ παρά την επιτυχημένη του προσπάθεια να κρατήσει την ομάδα στην Premier League, μόνο και μόνο επειδή ήθελε σαν τρελός να φέρει τον Ιραόλα.

«Δεν είχε να κάνει με το ότι ο Γκάρι δεν έκανε ό,τι του ζητήσαμε, αλλά με την ευκαιρία να δώσουμε στην ομάδα μας μια διαφορετική ταυτότητα με έναν προπονητή με τον οποίον είχαμε έρθει σε επαφή και που ήταν ενθουσιασμένος με την προοπτική να δουλέψει στην Premier League», θα έλεγε χαρακτηριστικά, με τον Αμερικανό επιχειρηματία αλλά και τον Ιραόλα, να πράττουν, όπως αποδείχτηκε, σοφά...