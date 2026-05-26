H Μαρία Σάκκαρη πραγματοποίησε μία πολύ καλή πρεμιέρα στον πρώτο γύρο του Roland Garros, επικρατώντας με 7-5, 7-6(3) της Λίντα Νόσκοβα.

Η Μαρία Σάκκαρη γνώριζε πως η πρεμιέρα της στο Roland Garros θα ήταν απαιτητική απέναντι στη Νο.12 του κόσμου, Λίντα Νόσκοβα. Ωστόσο, η Ελληνίδα παίζοντας πολύ καλό τένις επικράτησε χωρίς να χάσει σετ με 7-5, 7-6(3) και πήρε την πρόκριση στον επόμενο γύρο του γαλλικού Grand Slam.

Δεν πτοήθηκε από το break back και πήρε προβάδισμα

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε ιδανικά το ματς απέναντι στη Λίντα Νόσκοβα. Ένα break στο πρώτο service game της Τσέχας και ένα hold στη συνέχεια έφεραν την Ελληνίδα σε θέση ισχύος στο σετ.

Η 30χρονη τενίστρια διατήρησε το προβάδισμα που της έδωσε το γρήγορο... σπάσιμο στο σερβίς της αντιπάλου της, ωστόσο στο 8ο game δέχθηκε break back (4-4). Μάλιστα, η ίδια βρέθηκε να σερβίρει για να μείνει στο σετ (5-4), φέρνοντας το σετ σε ισορροπία (5-5).

Βέβαια, η Νο.12 του κόσμου δεν κατάφερε να στείλει και πάλι τη Σάκκαρη να σερβίρει για να μείνει στο σετ. Αντιθέτως, η Ελληνίδα έκανε το break (6-5) και στο αμέσως επόμενο game δεν λάθεψε για να κλείσει το σετ με 7-5 και να πάρει προβάδισμα στο ματς.

Το comeback ολοκληρώθηκε στο tie-break

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε εξίσου καλά με το πρώτο. Η Λίντα Νόσκοβα ήταν σε θέση σερβίς, με τη Μαρία Σάκκαρη να παραβιάζει το σερβίς της (1-0). Ωστόσο, η Ελληνίδα δεν κατάφερε να μείνει συνεπής και να κάνει το hold.

Το γεγονός αυτό εκμεταλλεύτηκε η Τσέχα, η οποία πραγματοποίησε 4-0 σερί για να πάρει προβάδισμα τριών games (4-1). Η Σάκκαρη μείωσε αρχικά και στο 7o game έχασε τρία break points για να πάρει πίσω το... σπάσιμο του σερβίς της από την αντίπαλό της. Όμως δεν τα κατάφερε, με συνέπεια να σερβίρει στη συνέχεια για να μείνει στο σετ (5-2).

Η ίδια παρέμεινε στο σετ, μετά από ένα πολύ δύσκολο service game στο οποίο έσβησε τρία set point της Νόσκοβα. Μπόρεσε να πάρει πίσω το break της Τσέχας στο 9ο game (5-4) και έφερε το σετ στα ίσα (5-5). Έπειτα οι δύο τενίστριες κράτησαν τα σερβίς τους και το tie-break έδωσε τη λύση στο δεύτερο σετ.

Στο tie-break οι δύο αθλήτριες διατήρησαν αρχικά τα σερβίς τους. Η Μαρία Σάκκαρη πήρε το προβάδισμα με 4-3 και έδωσε τις μπάλες στη Νόσκοβα για να σερβίρει. Αλλά σε εκείνο το σημείο η Τσέχα με κακές επιλογές από το σερβίς έδωσε δύο άκοπους πόντους στην Ελληνίδα και τη δυνατότητα να κλείσει το σετ και να πάρει τη νίκη. Η Σάκκαρη έκανε το 7-3 στο tie-break και πήρε το σετ με 7-6(3), πανηγυρίζοντας τη νίκη.

Επόμενη αντίπαλος της 30χρονης τενίστριας θα είναι Κλερ Λιου από τις ΗΠΑ.