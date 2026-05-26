Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με οδηγό την παρουσία του στο Masters της Μαδρίτης, φιλοδοξεί να συνεχίσει την παρουσία του στο Roland Garros.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είδε τον Αλεξάντρ Μίλερ να εγκαταλείπει το «Phlippe-Chatrier» εξ αιτίας τραυματισμού, έπειτα από 50 λεπτά αγώνα κι έτσι στη 10η συμμετοχή του στο Roland Garros, να προκρίνεται για 9η φορά στον 2ο γύρο του γαλλικού Όπεν, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό, Ματέο Αρνάλντι.



Ο Τσιτσιπάς μιλώντας στο Eurosport Greece τόνισε πως το σημείο καμπής σε ένα τουρνουά μπορεί να είναι ένα καλό αποτέλεσμα, ενώ με αφορμή τις τρεις σερί νίκες στο Masters της Μαδρίτης, τόνισε το αίσθημα ικανοποίησης που ένιωσε από το παιχνίδι του.

«Το επίπεδό μου ανέβηκε μετά το δεύτερο, τρίτο game, άρχισα να νιώθω ότι η μπάλα έφευγε από τη ρακέτα μου με πολύ top spin. Ένιωθα συνεχώς ότι πίεζα τον αντίπαλό μου, τον έσπρωχνα προς τα πίσω και άνοιγα καλά το γήπεδο. Το forehand μου πήρε φόρα, έβρισκα το βάθος του γηπέδου, οπότε εκεί ένιωσα κυρίαρχος σε αυτό το παιχνίδι» είπε για το παιχνίδι του με τον Μίλερ. Δεν ήταν κάτι που περίμενα να μπω στον αγώνα και να τελειώσω σε πενήντα λεπτά, στο νου μου ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά έκλεισα ήδη μια προπόνηση σε μερικές ώρες από τώρα, θέλω να μπω στο γήπεδο να δοκιμάσω κάποια άλλα πράγματα. Δεν είναι ιδανικό να το καλύπτεις με προπόνηση, αλλά πάντα υπάρχουν γήπεδα διαθέσιμα που μπορείς να μπεις και να κάνεις αυτά που δεν έκανες μες στον αγώνα».

"Ένα καλό αποτέλεσμα σε κάποιο τουρνουά μπορεί να είναι το turning point"



Για το πώς μπορεί να επιστρέψει σε σταθερή απόδοση και πορεία ανόδου, τόνισε: «Το σημείο καμπής θα είναι ένα καλό αποτέλεσμα σε κάποιο τουρνουά. Ήδη πήρα μια γεύση στη Μαδρίτη, όπου ένιωσα ξανά ότι το 'χω ακόμα, ότι μπορεί να μην το 'χω χάσει τελείως. Ξαναμπήκα σε ρυθμό clay εκεί, μου άρεσε πολύ το πώς έπαιξα, ψάχνω αυτό το ίδιο παιχνίδι. Υπήρξαν και εκεί κάποια μικρά προβλήματα, όπως στο τελευταίο μου παιχνίδι που ήμουν πάνω και είχα ευκαιρίες, αλλά και ο αντίπαλός μου έπαιξε καταπληκτικό τένις. Πιστεύω θέλει απλώς να μείνεις υπομονετικός και να προσπαθήσεις να συνεχίσεις να κάνεις αυτό που κάνεις τόσο καλά».