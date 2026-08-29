Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data προβλέπει τις πιθανότητες του Παναθηναϊκού να προκριθεί στην επόμενη φάση του Conference League.

Ο Παναθηναϊκός έφερε εις πέρας το δύσκολο «προκριματικό» έργο που είχε και με 3/3 προκρίσεις κόντρα σε Πάκσι, ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 και Χράντετες Κράλοβε κατάφερε να εξασφαλίσει μία θέση στη League Phase του Conference League, όπου χθες (28/08) έμαθε, μέσα από την κλήρωση που έγινε στο Γκριμάλντι Φόρουμ του Μονακό, τους 6 αντιπάλους του.

Μάλιστα, αύριο (30/08) αναμένεται να βγει και το αναλυτικό πρόγραμμα, με τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής της εκάστοτε αναμέτρησης. Εν αναμονή του προγράμματος λοιπόν ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data προβλέπει τις πιθανότητες κάθε ομάδας που βρίσκεται στη διοργάνωση να είναι μέσα στις 24 πρώτες που θα προκριθούν στην επόμενη φαση.

Για το τριφύλλι τα πράγματα είναι αρκετά ευοίωνα, καθώς συγκεντρώνει 82,1% πιθανότητες να βρίσκεται στον ενδιάμεσο γύρο της διοργάνωσης και να παλέψει μέσω διπλών αγώνων για μία θέση στους «16».

Υψηλό βέβαια, δεδομένης και της κάπως δύσκολης κλήρωσης που είχαν, είναι και το ποσοστό να πάρουν απευθείας το εισιτήριο για τους «16», με τους πράσινους να έχουν 23,5% πιθανότητες να τερματίσουν μέσα στην πρώτη 8άδα και να αποφύγουν την ενδιάμεση φάση.