Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν χρειάστηκε να ολοκληρώσει τον αγώνα του με τον Αλεξάντρ Μίλερ, καθώς ο Γάλλος αποχώρησε μετά το 3ο game του 2ου σετ, με το σκορ να είναι στο 6-3, 3-0 υπέρ του Έλληνα παίκτη, που πέρασε στον 2ο γύρο του Roland Garros.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξασφάλισε μια σχεδόν άκοπη πρόκριση στον 2ο γύρο του Roland Garros, καθώς ο αγώνας του με τον Αλεξάντερ Μίλερ είχε διάρκεια μόλις 50 λεπτών.

Με το σκορ να είναι στο 6-2, 3-0 υπέρ του Τσιτσιπά, ο Γάλλος αποχώρησε καθώς σε προσπάθεια να βγάλει άμυνα, τραυματίστηκε στη γάμπα του δεξιού του ποδιού.

Αμέσως μετά το 3o game δέχθηκε ιατρική φροντίδα, όμως αμέσως ένιωσε πως δεν μπορούσε να συνεχίσει, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται σε εκείνο το σημείο στο Philippe - Chatrier.

Στα 50 λεπτά που είχαμε παιχνίδι, ο Μίλερ προηγήθηκε με 2-0 στο 1ο σετ, όμως ο Τσιτσιπάς αμέσως επέβαλε το δικό του ρυθμό και μέχρι τη στιγμή της αποχώρησης του αντίπαλου του, μετρούσε εννέα στη σειρά κερδισμένα games.

O Τσιτσιπάς στη 10η συμμετοχή του στο γαλλικό Όπεν, προκρίνεται για 9η φορά στον 2ο γύρο, φθάνοντας στην 28η συνολικά νίκη του σε αυτό, ενώ μετρά εννέα ήττες.

Ο επόμενος αντίπαλός του θα αναδειχθεί από το παιχνίδι ανάμεσα στον Ολλανδό, Τάλον Γκρίκσπουρ και τον Ιταλό, Ματέο Αρνάλντι.

Abandon de Müller face à Tsitsipas 😢



On espère te revoir vite sur les courts Alex!#RolandGarros pic.twitter.com/olXr7UNuqV — FFT (@FFTennis) May 26, 2026

Aπό το 0-2 στο 6-2

O Μίλερ κατακτώντας τους πρώτους οκτώ πόντους του αγώνα προηγήθηκε 2-0, με τον Τσιτσιπά στο πρώτο του service game να μετρά τέσσερα αβίαστα λάθη. Ο Γάλλος μετέτρεψε το 0-30 σε 40-30 στο 3o game, όμως ο Τσιτσιπάς βρήκε break point και μετά τη λάθος επιστροφή του αντιπάλου του, το πέτυχε, μειώνοντας σε 2-1.

Με τρεις winners στο 4ο game, o Tσιτσιπάς ισοφάρισε σε 2-2 και με love game πέτυχε νέο break, προσπερνώντας με 3-2.

Διατηρώντας το σερβίς του ο Έλληνας παίκτης ξέφυγε με 4-2 και μάλιστα στο 7o game, αν και σπατάλησε τέσσερα break points, στην 5η ευκαιρία με forehand winner, έφθασε στον στόχο του για το 5-2. Kαι έχοντας το σερβίς, έφθασε σε set point κι αμέσως εκμεταλλεύτηκε, κατακτώντας το 1ο σετ με 6-2 σε 35 λεπτά.

Ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε με break στο 2ο σετ, με άνεση κράτησε το σερβίς του για το 2-0, έφθασε σε νέο τριπλό break point (0-40), για να κάνει το 3-0 και να ακολουθήσει η αποχώρηση του Μίλερ.