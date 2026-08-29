Παναθηναϊκός: Τέσσερις ομάδες έχουν καλύψει την Τζιρόνα, η επιλογή στα... πόδια του Ουναΐ

Επιμέλεια:  Σωτήρης Μυκονίου
Παναθηναϊκός: Τέσσερις ομάδες έχουν καλύψει την Τζιρόνα, η επιλογή στα... πόδια του Ουναΐ

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Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία, υπάρχουν τέσσερις ομάδες που έχουν ικανοποιήσει την Τζιρόνα, μεταξύ αυτών και ο Παναθηναϊκός και ο Ουναΐ πρέπει να επιλέξει ανάμεσά τους.

Μετά τα αντιφατικά δημοσιεύματα που υπήρξαν το βράδυ της Παρασκευής (28/08) περί άδειας που πήρε ο Αζεντίν Ουναΐ για να πάει στο Άμστερνταμ και να συζητήσει με τον Άγιαξ, ένας Ισπανός δημοσιογράφος ήρθε σήμερα να δώσει μία διαφορετική διάσταση στο θέμα αυτό.

Ο Ιβάν Κιρός ανέφερε πως η Τζιρόνα έχει δεχθεί τέσσερις προτάσεις οι οποίες μπορεί να μην φτάνουν την ρήτρα των 25 εκατ. ευρώ που έχει ο Μαροκινός επιθετικός μέσος, αλλά πλησιάζουν τα 20 που ζητάει εκείνη για να τον παραχωρήσει.

Τα τέσσερα αυτά κλαμπ είναι ο Παναθηναϊκός, ο Άγιαξ, η Αϊντχόφεν και η Αλ Ιτιχάντ. Μάλιστα, σημειώνει πως ο ποδοσφαιριστής έχει οικονομική συμφωνία με την κάθε μία εξ' αυτών.

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Επομένως, είναι ξεκάθαρα στα δικά του... πόδια το σε ποια από τις ομάδες αυτές θα επιλέξει να δώσει το «οκ» προκειμένου να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις με κείνη και να τελειώσει η μεταγραφή του.

 

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