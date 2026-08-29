Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία, υπάρχουν τέσσερις ομάδες που έχουν ικανοποιήσει την Τζιρόνα, μεταξύ αυτών και ο Παναθηναϊκός και ο Ουναΐ πρέπει να επιλέξει ανάμεσά τους.

Μετά τα αντιφατικά δημοσιεύματα που υπήρξαν το βράδυ της Παρασκευής (28/08) περί άδειας που πήρε ο Αζεντίν Ουναΐ για να πάει στο Άμστερνταμ και να συζητήσει με τον Άγιαξ, ένας Ισπανός δημοσιογράφος ήρθε σήμερα να δώσει μία διαφορετική διάσταση στο θέμα αυτό.

Ο Ιβάν Κιρός ανέφερε πως η Τζιρόνα έχει δεχθεί τέσσερις προτάσεις οι οποίες μπορεί να μην φτάνουν την ρήτρα των 25 εκατ. ευρώ που έχει ο Μαροκινός επιθετικός μέσος, αλλά πλησιάζουν τα 20 που ζητάει εκείνη για να τον παραχωρήσει.

Τα τέσσερα αυτά κλαμπ είναι ο Παναθηναϊκός, ο Άγιαξ, η Αϊντχόφεν και η Αλ Ιτιχάντ. Μάλιστα, σημειώνει πως ο ποδοσφαιριστής έχει οικονομική συμφωνία με την κάθε μία εξ' αυτών.

Επομένως, είναι ξεκάθαρα στα δικά του... πόδια το σε ποια από τις ομάδες αυτές θα επιλέξει να δώσει το «οκ» προκειμένου να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις με κείνη και να τελειώσει η μεταγραφή του.

Que sepa, el Girona FC tiene varias ofertas por Azz Ounahi, entre ellas de AFC Ajax, PSV Eindhoven, PAE Panathinaikós y Al-Ittihad que se acercan a los 20M€ que pedimos, pese a qué su claúsula es de 25M€.

En todas el jugador tiene acuerdo económico pero falta saber por qué… pic.twitter.com/2E760t0RPF — Ivan Quirós (@QuirosRuiz) August 29, 2026

Μάθετε εδώ όλα τα μεταγραφικά νέα του Παναθηναϊκού