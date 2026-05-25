Τσιτσιπάς, Σάκκαρη: Το μεσημέρι της Τρίτης (26/5) η πρεμιέρα τους
Στο Παρίσι για το Roland Garros βρίσκονται η Μαρία Σάκκαρη και ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Έχοντας μάθει τους αντιπάλους τους, οι Έλληνες τενίστες έμαθαν την ώρα που αναμένεται να κάνουν πρεμιέρα στο δεύτερο Grand Slam της σεζόν.
Πιο συγκεκριμένα, τόσο η Μαρία Σάκκαρη όσο και ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κάνουν πρεμιέρα την Τρίτη (26/5), με τις αναμετρήσεις τους να είναι προγραμματισμένες ως δεύτερες χρονικά. Αναλυτικότερα, ο Έλληνας τενίστας θα παίξει στο κεντρικό court της διοργάνωσης απέναντι στον Αλεξάντρ Μίλερ, με το πρώτο σερβίς ν' αναμένεται μετά τις 14:30, μιας και ακολουθεί το ματς ανάμεσα σε Αρίνα Σαμπαλένκα και Τζέσικα Μπούζας Μανέιρο.
Η αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη θα διεξαχθεί στο Court 6 της διοργάνωσης. Η Ελληνίδα θα παίξει απέναντι στην Λίντα Νόσκοβα και το πρώτο σερβίς της αναμέτρησης αναμένεται λίγο μετά τις 13:30, ακολουθώντας το ματς ανάμεσα σε Ντόνα Βέκιτς και Αλίς Τουμπελό.
Το πρόγραμμα των Ελλήνων και των μεγάλων court
Court Philippe-Chatrier (13:00)
- Αρίνα Σαμπαλένκα – Τζέσικα Μπούζας Μανέιρο
- Αλεξάντρ Μουλέρ – Στέφανος Τσιτσιπάς
- Κόκο Γκοφ – Τέιλορ Τάουνσεντ
- Γιάνικ Σίνερ – Κλεμάν Ταμπούρ (Όχι πριν τις 21:15)
Court Suzanne-Lenglen (12:00)
- Άνταμ Γουόλτον – Ντανιίλ Μεντβέντεφ
- Λάουρα Ζίγκεμουντ – Ναόμι Οσάκα
- Άννα Καλίνσκαγια – Λοΐς Μπουασόν
- Φίλιξ Οζέρ-Αλιασίμ – Ντάνιελ Άλτμαϊερ
Court Simonne-Mathieu (12:00)
- Μάριν Τσίλιτς – Μοΐζ Κουαμέ
- Βιτ Κοπσίβα – Κορεντέν Μουτέ
- Χάνε Βαντεβίνκελ – Μάντισον Κις
- Κίμπερλι Μπίρελ – Τζέσικα Πεγκούλα
Court 6 (12:00)
- Ντόνα Βέκιτς – Αλίς Τουμπελό
- Λίντα Νόσκοβα – Μαρία Σάκκαρη
- Κριστιάν Γκαρίν – Λέρνερ Τιέν
- Χάιμε Φαρία – Ντένις Σαποβάλοφ
Δείτε το πλήρες πρόγραμμα εδώ.
