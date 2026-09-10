Ο προπονητής της Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς, αναφέρθηκε στην κατάσταση υγείας του Κωνσταντίνου Καρέτσα, μετά την αδιαθεσία που ένιωσε στον αγώνα κόντρα στη Βιγιαρεάλ για το Champions League.

Ο προπονητής της Μπορούσια Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς, αναφέρθηκε στην κατάσταση υγείας του Κωνσταντίνου Καρέτσα, τόνιζοντας ότι ο σύλλογος κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να τον στηρίξει μετά τα κυκλοφορικά προβλήματα που αντιμετώπισε στον πρόσφατο αγώνα του Champions League.

Θυμίζουμε πως ο Έλληνας διεθνής αντικαταστάθηκε στο 27ο λεπτό στη νίκη των Βεστφαλών επί της Βιγιαρεάλ με 3-2 και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις, με τον χρόνο επιστροφής του να παραμένει ασαφής.

Στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα της Ντόρτμουντ εναντίον της Πάντερμπορν, ο Γερμανός τεχνικός σημείωσε ότι για τον σύλλογο η ευημερία του Καρέτσα έχει προτεραιότητα έναντι της διαθεσιμότητάς του ως ποδοσφαιριστή, τονίζοντας ωστόσο πως η επιστροφή του στην δράση δεν θα αργήσει.

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι το εξής: Το σημαντικό είναι ότι τον βλέπουμε εδώ ως άνθρωπο και όχι ως παίκτη. Λαμβάνει την καλύτερη δυνατή υποστήριξη από τον σύλλογο σε κάθε τομέα».

«Το αγόρι και η οικογένεια του νιώθει ήδη ότι είμαστε πολύ, πολύ κοντά τους, μίλησα μαζί του, του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι θα μπορέσει να επιστρέψει στην ομάδα μας το συντομότερο δυνατό».

Παράλληλα ο Κόβατς αναφέρθηκε και στην περίπτωση του νεαρού Γιαν-Λούκα Ριντλ, ο οποίος αντιμετώπισε ένα παρόμοιο πρόβλημα με τον Καρέτσα, στον αγώνα της Κ19 της Ντόρτμουντ και ξεκαθάρισε πως οι δύο περιπτώσεις είναι ξεχωριστές μεταξύ τους και δεν συνδέονται επουδενί.

«Αυτό είναι ασυνήθιστο. Φυσικά, εξετάσαμε επίσης αν είχαν φάει το ίδιο πράγμα σε κάποιο σημείο, αλλά δεν βρήκαμε καμία σύνδεση», δήλωσε ο 54χρόνος προπονητής.