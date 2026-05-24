Ζβέρεφ: Κυριακάτικος περίπατος στο Roland Garros
Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ άνοιξε με έναν κυριακάτικο μεσημεριανό περίπατο στο «Philippe Chatrier» την 11η συμμετοχή του στο Roland Garros, επικρατώντας επί του Μπένζαμιν Μπονζί με 6-3, 6-4, 6-2.
Ο 29χρονος Γερμανός σε δύο ώρες ξεπέρασε το εμπόδιο του Γάλλου, έχοντας πέντε breaks, 38 winners, ενώ υπέπεσε σε 31 αβίαστα λάθη.
💆♂️ Zverev comienza con 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝.May 24, 2026
💪 Inicio para soñar en este #RolandGarros ante un Benjamin Bonzi que no tuvo opciones ante el tenista alemán pic.twitter.com/EChoiAHRY1
Ο Ζβέρεφ, μετά την απουσία του Κάρλος Αλκαράθ, είναι Νο.2 στο ταμπλό. Στον 2ο γύρο και για την πρόκριση στη φάση των «32» θα αντιμετωπίσει τον Τόμας Μάχατς, καθώς ο Τσέχος στη δική του πρεμιέρα νίκησε τον Βέλγο, Ζιζού Μπεργκς με 6-4, 6-4, 6-3. Ο Γερμανός ήταν φιναλίστ το 2024 στο γαλλικό Όπεν, ενώ για τρία διαδοχικά χρόνια (2021-2023) έπαιξε στα ημιτελικά.
Σε μονομαχία τεσσάρων ωρών και πέντε λετπών ο Νταβίντοβιτς Φόκινα νίκησε τον Νταμίρ Τζουμπούρ με 6-7(3), 6-3, 2-6, 7-5, 6-3.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.