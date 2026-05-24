Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ νίκησε στα τρία σετ τον Μπένζαμιν Μπονζί, ξεκινώντας με άνεση την 11η συμμετοχή του στο Roland Garros.

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ άνοιξε με έναν κυριακάτικο μεσημεριανό περίπατο στο «Philippe Chatrier» την 11η συμμετοχή του στο Roland Garros, επικρατώντας επί του Μπένζαμιν Μπονζί με 6-3, 6-4, 6-2.

Ο 29χρονος Γερμανός σε δύο ώρες ξεπέρασε το εμπόδιο του Γάλλου, έχοντας πέντε breaks, 38 winners, ενώ υπέπεσε σε 31 αβίαστα λάθη.

Ο Ζβέρεφ, μετά την απουσία του Κάρλος Αλκαράθ, είναι Νο.2 στο ταμπλό. Στον 2ο γύρο και για την πρόκριση στη φάση των «32» θα αντιμετωπίσει τον Τόμας Μάχατς, καθώς ο Τσέχος στη δική του πρεμιέρα νίκησε τον Βέλγο, Ζιζού Μπεργκς με 6-4, 6-4, 6-3. Ο Γερμανός ήταν φιναλίστ το 2024 στο γαλλικό Όπεν, ενώ για τρία διαδοχικά χρόνια (2021-2023) έπαιξε στα ημιτελικά.



Σε μονομαχία τεσσάρων ωρών και πέντε λετπών ο Νταβίντοβιτς Φόκινα νίκησε τον Νταμίρ Τζουμπούρ με 6-7(3), 6-3, 2-6, 7-5, 6-3.