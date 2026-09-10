Ο ΠΑΟΚ άκουσε τον διάλογο Τσβάιερ-Μίλερ για τη φάση του Εντιαγέ, με την επίσκεψη στο VAR Center να αποκαλύπτει σημαντικά στοιχεία.

Στο VAR Center στο Μαρούσι βρέθηκε σήμερα αντιπροσωπεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, σε συνέχεια του αιτήματος που είχε καταθέσει ο Δικέφαλος μετά το παιχνίδι της περασμένης Κυριακής με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ και την επίμαχη φάση του 34ου λεπτού, με πρωταγωνιστή τον Σέριφ Εντιαγέ.

Ο CEO της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Αγησίλαος Τουμαζάτος, ο νομικός Αχιλλέας Μαυρομάτης, ο επικεφαλής του τμήματος επικοινωνίας Γιώργος Κουβεντίδης και ο τιμ μάνατζερ του ΠΑΟΚ Β' και πρώην διεθνής βοηθός διαιτητή Δημήτρης Σαραϊδάρης είχαν τη δυνατότητα να δουν πώς ελέγχθηκε η φάση και, κυρίως, να ακούσουν την ενδοεπικοινωνία ανάμεσα στον διαιτητή Φέλιξ Τσβάιερ και τον VAR Πασκάλ Μίλερ.

Στο VAR Center τούς υποδέχθηκαν ο πρόεδρος της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, και το μέλος της Επιτροπής, Ρομπέρτο Αλόνσο. Από τη σημερινή διαδικασία προέκυψε ότι για την ΚΕΔ η συγκεκριμένη φάση συνιστά παράβαση και έπρεπε να καταλογιστεί πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ.

«Check completed» και… άουτ αντί για κόρνερ!

Αυτό που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η φάση από τους δύο Γερμανούς διαιτητές. Από την ενδοεπικοινωνία που άκουσαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ προκύπτει ότι ο έλεγχος ολοκληρώθηκε πολύ γρήγορα, χωρίς ο Μίλερ να καλέσει τον Τσβάιερ στο μόνιτορ για on-field review.

Ο VAR ακούγεται να ενημερώνει τον διαιτητή: «Ο επιθετικός παίζει τη μπάλα, αλλά δεν υπάρχει φάουλ. Άρα είναι άουτ. Check completed, άουτ, όχι κόρνερ».

Υπάρχει μάλιστα και δεύτερη λανθασμένη εκτίμηση μέσα στην ίδια φάση. Ο Μίλερ θεωρεί ότι η μπάλα πρέπει να δοθεί άουτ, την ώρα που ο Τσβάιερ στον αγωνιστικό χώρο είχε καταλογίσει κόρνερ υπέρ του ΠΑΟΚ.

Το πλάνο της παράβασης που δεν έφτασε ποτέ στον VAR

Το σημαντικότερο, ωστόσο, από όσα διαπιστώθηκαν κατά τη σημερινή επίσκεψη αφορά τις εικόνες που είχε στη διάθεσή του ο VAR.

Στις κάμερες που εμφανίζονται στο VAR Center και από τις οποίες ο Μίλερ εξέτασε τη φάση δεν υπήρχε το τηλεοπτικό πλάνο που δείχνει καθαρά την επαφή πάνω στον Εντιαγέ. Πρόκειται για το ριπλέι που μεταδόθηκε κανονικά στην τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα και μέσα από το οποίο έγινε ευδιάκριτη η παράβαση.

Με άλλα λόγια, ένα πλάνο που είδαν οι τηλεθεατές κατά τη διάρκεια της μετάδοσης δεν βρισκόταν ανάμεσα στις εικόνες που είχε μπροστά του ο VAR στο κέντρο του Αμαρουσίου, με αποτέλεσμα να μη ληφθεί υπόψη κατά τον έλεγχο της φάσης.