Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε τους αντιπάλους και το μονοπάτι του στο φετινό Roland Garros στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (21/5).

Λίγα λεπτά μετά την κλήρωση της Μαρίας Σάκκαρη, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε τους δικούς του αντιπάλους και το αντίστοιχο μονοπάτι στο Roland Garros. Ο Έλληνας τενίστας στην πρεμιέρα του θα βρεθεί αντιιμέτωπος με τον Γάλλο, Αλεξάντρ Μίλερ.

Απέναντι στον Γάλλο τενίστα, ο Τσιτσιπάς μετράει τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, γεγονός που κάνει πιο βατή την κλήρωσή του στο δεύτερο Grand Slam της σεζόν. Εφόσον περάσει στον δεύτερο γύρο, ο Έλληνας θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον νικητή της αναμέτρησης Τάλον Γκρίκσπουρ - Ματέο Αρνάλντι, ενώ στον τρίτο γύρο ο πιο πιθανός αντίπαλος για τον Νο.82 του κόσμου μοιάζει να είναι ο Μπεν Σέλτον.

Στον τέταρτο γύρο οι επικρατέστεροι αντίπαλοι βάσει ranking είναι οι Αλεξάντερ Μπούμπλικ και Φράνσις Τιάφο, ενώ στην οκτάδα περιμένει περυσινός φιναλίστ και απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, Γιανίκ Σίνερ.