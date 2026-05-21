Τσιτσιπάς: Κόντρα σε Γάλλο η πρεμιέρα του στο Roland Garros
Λίγα λεπτά μετά την κλήρωση της Μαρίας Σάκκαρη, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε τους δικούς του αντιπάλους και το αντίστοιχο μονοπάτι στο Roland Garros. Ο Έλληνας τενίστας στην πρεμιέρα του θα βρεθεί αντιιμέτωπος με τον Γάλλο, Αλεξάντρ Μίλερ.
Απέναντι στον Γάλλο τενίστα, ο Τσιτσιπάς μετράει τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, γεγονός που κάνει πιο βατή την κλήρωσή του στο δεύτερο Grand Slam της σεζόν. Εφόσον περάσει στον δεύτερο γύρο, ο Έλληνας θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον νικητή της αναμέτρησης Τάλον Γκρίκσπουρ - Ματέο Αρνάλντι, ενώ στον τρίτο γύρο ο πιο πιθανός αντίπαλος για τον Νο.82 του κόσμου μοιάζει να είναι ο Μπεν Σέλτον.
Στον τέταρτο γύρο οι επικρατέστεροι αντίπαλοι βάσει ranking είναι οι Αλεξάντερ Μπούμπλικ και Φράνσις Τιάφο, ενώ στην οκτάδα περιμένει περυσινός φιναλίστ και απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, Γιανίκ Σίνερ.
Roland Garros men’s singles complete draw: pic.twitter.com/opPqOiSrwj— José Morgado (@josemorgado) May 21, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.