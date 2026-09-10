Ο Βόλος Elabet υπέγραψε συμβόλαιο με τον διεθνή αμυντικό μέσο Τζένις Μπούρνιτς.

Μία σημαντική μεταγραφή ολοκλήρωσε ο Βόλος Elabet.

Η ομάδα της Μαγνησίας πήρε τον 28χρονο αμυντικό μέσο Τζένις Μπούρνιτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Καρλσρούη. Ο Μπούρνιτς (22/5/98), είναι αριστεροπόδαρος με ύψος 1,82 και παρά το γεγονός ότι γεννήθηκε στο Χαμ τη Γερμανίας, επέλεξε την εθνική ομάδα της Βοσνίας, απ' όπου και κατάγονται οι γονείς του. Με την εθνική Βοσνίας έχει 22 παιχνίδια.

Ο Μπούρνιτς ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στην ακαδημία της Ντόρτμουντ κι έπαιξε δύο ματς με την πρώτη ομάδα. Το ένα μάλιστα ήταν στο Champions League, ως αλλαγή, κόντρα στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας! Στη Bundesliga ο Μπούρνιτς, ο οποίος έχει παίξει ακόμα Στουτγκάρδη, Χάιντενχαϊμ και Καρλσρούη έχει 7 ματς, ενώ στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας έχει 187 παιχνίδια με 6 γκολ και 10 ασίστ.

«Η ΠΑΕ Βόλος ELABEΤ ανακοινώνει την απόκτηση του 28χρονου Βόσνιου αμυντικού μέσου Dzenis Burnic.

Ο Dzenis Burnic αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο ELABET και άμεσα ενσωματώθηκε με την υπόλοιπη ομάδα.

Ο Dzenis Burnic τα τρία τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στην γερμανική Καρσρούη έχοντας 97 συμμετοχές με 5 γκολ και 7 ασίστ, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα των Χαϊντεχνάιμ, Ντιναμό Δρέσδης και Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Ο Dzenis Burnic είναι εν ενεργεία διεθνής με την εθνική ομάδα της Βοσνίας έχοντας καταγράψει 22 συμμέτοχές, εκ των οποίων οι 2 στο τελευταίο Μουντιάλ.

Η ΠΑΕ Βόλος ELABET καλωσορίζει τον Dzenis Burnic στην οικογένεια της».