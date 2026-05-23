Roland Garros: Με Τζόκοβιτς και Ζβέρεφ το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας
Ο κόσμος του τένις έχει στραμμένα τα βλέμματά του στο Roland Garros, το οποίο ξεκινάει την Κυριακή (24/5) με την πρώτη του ημέρα. Το πρόγραμμα έγινε γνωστό και τα... μεγάλα ονόματα έχουν τοποθετηθεί στα αντίστοιχα courts της διοργάνωσης.
Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη ημέρα στο γαλλικό Grand Slam έχει στο πρόγραμμά της τους Νόβακ Τζόκοβιτς και Αλεξάντερ Ζβέρεφ. Αναλυτικότερα, ο Γερμανός τενίστας ο οποίος θα σερβίρει πρώτος χρονικά θ' αναμετρηθεί στον πρώτο γύρο με τον Μπένζαμιν Μπονζί, ενώ αργότερα ο Νόλε θα παίξει απέναντι στον Τζιοβάνι Μπετσί Περικάρ.
Για το ταμπλό των γυναικών ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Σίνια Κράους - Μπελίντα Μπένσιτς και Μίρα Αντρέεβα - Φιόνα Φερό.
Το πρόγραμμα στα μεγάλα courts
Court Philippe-Chatrier (έναρξη 13:00)
- Σίνια Κράους – Μπελίντα Μπέντσιτς
- Μπενζαμιν Μπονζί – Αλεξάντερ Ζβέρεφ
- Μίρα Αντρέεβα – Φιόνα Φερό
- Τζιοβάνι Μπέτσι Περικάρ – Νόβακ Τζόκοβιτς (όχι πριν τις 21:15)
Court Suzanne-Lenglen (έναρξη 12:00)
- Καρέν Χατσάνοφ – Αρτούρ Γκεά
- Χέιλι Μπάπτιστ – Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα
- Τέιλορ Φριτζ – Νισές Μπασαβαρέντι
- Κσένια Εφρέμοβα – Σοράνα Κιρστέα
Court Simonne-Mathieu (έναρξη 12:00)
- Μάρτα Κόστγιουκ – Οξάνα Σελεχμέτεβα
- Κέιτι Βόλινετς – Κλάρα Μπουρέλ
- Τιτουάν Ντρογκέ – Γιάκουμπ Μένσικ
- Ζοάο Φονσέκα – Λούκα Πάβλοβιτς
Court 14 (έναρξη 12:00)
- Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα – Νταμίρ Τζουμχούρ
- Φραντσέσκα Τζόουνς – Μπέατριζ Χαντάτζ Μάια
- Σοφία Κένιν – Πέιτον Στερνς
- Λορέντζο Σόνεγκο – Πιερ-Ουγκ Ερμπέρ
