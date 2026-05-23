Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας του Roland Garros, στο οποίο βρίσκονται οι αγώνες του Νόβακ Τζόκοβιτς και του Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Ο κόσμος του τένις έχει στραμμένα τα βλέμματά του στο Roland Garros, το οποίο ξεκινάει την Κυριακή (24/5) με την πρώτη του ημέρα. Το πρόγραμμα έγινε γνωστό και τα... μεγάλα ονόματα έχουν τοποθετηθεί στα αντίστοιχα courts της διοργάνωσης.

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη ημέρα στο γαλλικό Grand Slam έχει στο πρόγραμμά της τους Νόβακ Τζόκοβιτς και Αλεξάντερ Ζβέρεφ. Αναλυτικότερα, ο Γερμανός τενίστας ο οποίος θα σερβίρει πρώτος χρονικά θ' αναμετρηθεί στον πρώτο γύρο με τον Μπένζαμιν Μπονζί, ενώ αργότερα ο Νόλε θα παίξει απέναντι στον Τζιοβάνι Μπετσί Περικάρ.

Για το ταμπλό των γυναικών ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Σίνια Κράους - Μπελίντα Μπένσιτς και Μίρα Αντρέεβα - Φιόνα Φερό.

Το πρόγραμμα στα μεγάλα courts

Court Philippe-Chatrier (έναρξη 13:00)

Σίνια Κράους – Μπελίντα Μπέντσιτς

Μπενζαμιν Μπονζί – Αλεξάντερ Ζβέρεφ

Μίρα Αντρέεβα – Φιόνα Φερό

Τζιοβάνι Μπέτσι Περικάρ – Νόβακ Τζόκοβιτς (όχι πριν τις 21:15)

Court Suzanne-Lenglen (έναρξη 12:00)

Καρέν Χατσάνοφ – Αρτούρ Γκεά

Χέιλι Μπάπτιστ – Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα

Τέιλορ Φριτζ – Νισές Μπασαβαρέντι

Κσένια Εφρέμοβα – Σοράνα Κιρστέα

Court Simonne-Mathieu (έναρξη 12:00)

Μάρτα Κόστγιουκ – Οξάνα Σελεχμέτεβα

Κέιτι Βόλινετς – Κλάρα Μπουρέλ

Τιτουάν Ντρογκέ – Γιάκουμπ Μένσικ

Ζοάο Φονσέκα – Λούκα Πάβλοβιτς

Court 14 (έναρξη 12:00)

Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα – Νταμίρ Τζουμχούρ

Φραντσέσκα Τζόουνς – Μπέατριζ Χαντάτζ Μάια

Σοφία Κένιν – Πέιτον Στερνς

Λορέντζο Σόνεγκο – Πιερ-Ουγκ Ερμπέρ

