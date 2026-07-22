Κόμο: Το μήνυμα της συντρόφου του Νίκο Παζ για το μέλλον του
Ο Νίκο Παζ μπορεί να μην είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο Μουντιάλ 2026, όμως φαίνεται πως έχει ήδη βάλει τον επόμενο στόχο του...
Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός της Κόμο αγωνίστηκε συνολικά 70 λεπτά στη διοργάνωση, στα παιχνίδια με Αλγερία (3-0) και Ιορδανία (3-1), χωρίς να καταφέρει να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής από τον Σκαλόνι.
Μετά το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Παζ έστειλε το δικό του μήνυμα για την Αργεντινή, γράφοντας στα social media:«Υπόσχομαι πως θα δώσω τα πάντα για να φέρω αυτή την κούπα ξανά στην Αργεντινή».
Η σύντροφός του, Έμμα Ραμίρες, ήταν εκείνη όμως που τράβηξε τα βλέμματα με την ανάρτησή της. Ανεβάζοντας φωτογραφίες από το Μουντιάλ, του έγραψε: «Είμαι χαρούμενη που έζησα όλα αυτά δίπλα σου. Το 2030 είναι δικό σου, αγάπη μου».
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