Σάκκαρη: Απαιτητική πρεμιέρα στο Roland Garros
Λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει το δεύτερο Grand Slam της σεζόν, η Μαρία Σάκκαρη έμαθε τις αντιπάλους της και το πιθανό μονοπάτι στο Roland Garros της τρέχουσας σεζόν. Η Ελληνίδα τενίστρια έχει απαιτητική εκκίνηση στο γαλλικό τουρνουά, όπου θ' αντιμετωπίσει την Λίντα Νόσκοβα.
Πιο συγκεκριμένα, η 30χρονη τενίστρια κληρώθηκε ν' αντιμετωπίσει το Νο.12 του ταμπλό στο γαλλικό Grand Slam, στον πρώτο γύρο. Εάν επικρατήσει θα παίξει με μία τενίστρια από τα προκρικματικά ή την Μογιούκα Ουτσιγίμα στον δεύτερο γύρο.
Στον τρίτο γύρο το πιο πιθανό... εμπόδιο της Μαρίας Σάκκαρη είναι μία εκ Κινγουέν Ζενγκ ή Ελίζ Μέρτενς. Εάν καταφέρει η Ελληνίδα τενίστρια και περάσει στον τέταρτο γύρο η επικρατέστερη αθλήτρια ν' αντιμετωπίσει μοιάζει να είναι η Αμάντα Ανισίμοβα.
Στην οκτάδα μοιάζει πιο πιθανό να περιμένει η κάτοχος του τίτλου, Κόκο Γκοφ.
This isn't perfect since the bottom was cut off from the stream for some reason but line 32 is Pegula, line 64 is Anisimova, line 96 is Swiatek and line 128 is Rybakina pic.twitter.com/EkOAsLBomm— Tennis Updates (@TennisUpdates26) May 21, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.