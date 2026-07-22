Στην Ιταλία υποστηρίζουν ότι ο Ολυμπιακός έχει μπει δυνατά στην υπόθεση του 34χρονου Ρέμο Φρόιλερ που έμεινε ελεύθερος από την Μπολόνια.

Ο Ολυμπιακός έχει βγει στην αγορά για την απόκτηση ενός χαφ και έπειτα από τις επαφές με τον Φαμπίνιο, φαίνεται πως έχει ξεκινήσει συζητήσεις και με τον Ρέμο Φρόιλερ.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Λούκα Μπεντόνι, οι Πειραιώτες βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τον 34χρονο χαφ που έμεινε ελεύθερος από την Μπολόνια και είχε ενεργό ρόλο με την Ελβετία στο τωρινό Μουντιάλ στις ΗΠΑ.

Ο διεθνής μέσος αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και πέρα από τον Ολυμπιακό, στο παιχνίδι έχει μπει και η ΝΕΟΜ από τη Σαουδική Αραβία.

Ο ίδιος έχει γεμάτο βιογραφικό από Serie A καθώς είχε περάσει μία γεμάτη 6ετία στην Αταλάντα πριν μετακομίσει αντί 8,3 εκατ. ευρώ στη Νότιγχαμ Φόρεστ και από εκεί στην Μπολόνια το καλοκαίρι του 2023, με τους οποίους πανηγύρισε και το Κύπελλο Ιταλίας.