Στην προκριματική φάση βρίσκεται το Roland Garros με τους τενίστες και τις τενίστριες να προσπαθούν να εισέλθουν στο κυρίως ταμπλό του δεύτερου Grand Slam στη σεζόν. Η Μπιάνκα Αντρεέσκου κατάφερε να πάρει την πρόκριση στον επόμενο προκριματικό γύρο επικρατώντας της Ντάφνι Μπετσί Περικάρ με 6-3, 6-2, όμως αυτό δεν είχε καμία σημασία στο ματς.

Η Καναδή τενίστρια, μετά το τέλος του ματς, και ενώ αποθεωνόταν από το κοινό είδε την αντίπαλό της να κάθεται στον πάγκο και να κλαίει. Έτσι, χωρίς να το σκεφτεί η Αντρεέσκου έδειξε προς τη μεριά της αντιπάλου της και ζήτησε από το κοινό να την χειροκροτήσει.

Με το κοινό να παίρνει το μήνυμα, κάνοντας πράξη αυτό που ζήτησε η έμπειρη τενίστρια, η Νο.160 του κόσμου κατευθύνθηκε προς το μέρος της 17χρονης Γαλλίδας. Την αγκάλιασε και την παρηγόρησε, σε μία πολύ όμορφη στιγμή που έλαβε χώρα εντός court.

