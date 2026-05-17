H Mαρία Σάκκαρη δεν βρήκε ρυθμό και λύσεις στο παιχνίδι της Πέιτον Στερνς και μοιραία γνώρισε την ήττα με 6-3, 6-1 στον 1ο γύρο στο 500άρι τουρνουά στο Στρασβούργο.

Μια εβδομάδα πριν από την έναρξη του Roland Garros, μόνο δυσοίωνα ήταν τα μηνύματα που άφησε η Μαρία Σάκκαρη στον αγώνα της με την Πέιτον Στερνς στο Στρασβούργο, με την 30χρονη Ελληνίδα να γνωρίζει την ήττα με 6-3, 6-1 στον 1ο γύρο στο WTA 500 της γαλλικής πόλης.

Η Σάκκαρη αντιμετώπισε μια παίκτρια που είχε μεγαλύτερη φρεσκάδα στις κινήσεις της και στο παιχνίδι της, με τη 24χρονη Αμερικανίδα να κυριαρχεί και να συνεχίζει στο τουρνουά.

Η Στερνς άρχισε τον αγώνα με break και love game και επιστρέφοντας από το 15-40 στο πρώτο δικό της service game, έκανε το 2-0. Η Αμερικανίδα παρότι υπέπεσε σε δύο διπλά λάθη καο βρέθηκε αντιμέτωπη με νέο break point, είχε τις λύσεις για να φθάσει στο 3-1.

Η Σάκκαρη «σβήνοντας» break point, μείωσε σε 3-2, η Στερνς απάντησε με love game για το 4-2 και τα δεδομένα έγιναν περισσότερα δύσκολα για την Ελληνίδα στον 7ο game.

H Στερνς έχοντας ξανά τριπλό break points, στην 3η ευκαιρία έτρεξε τη Σάκκαρη στις γωνίες, που δεν άντεξε και με το 2ο break η Αμερικανίδα ξέφυγε με 5-2.

Η Στερνς σέρβιρε για την κατάκτηση του σετ, βρήκε set point στο 40-30, η Σάκκαρη απάντησε με winner και στη συνέχεια στη δεύτερη ευκαιρία της, πέτυχε το πρώτος της break, μειώνοντας σε 5-3.

Η Αμερικανίδα ό,τι δεν κατάφερε στο 8ο game το πέτυχε στο σερβίς της Σάκκαρη στο 9ο game, έφθασε σε νέο set point (30-40) κι εκεί εκεί με το 3ο break, κατέκτησε το σετ με 6-3.

Η Στερνς με 8-1 πόντους στα δύο πρώτα service game, έκανε το 1-0 και το 2-1. Η Αμερικανίδα βρίσκοντας νέο break point και μετά το τη λάθος επιστροφή από τη Σάκκαρη έφθασε στο 3-1.

Με νέο love game και μετρώντας 12-1 πόντους στα service games στο 2ο σετ, η Στερνς ξέφυγε με 4-1 κι απέναντι στην απογοητευμένη Σάκκαρη σε συνοπτικές διαδικασίες έφθασε στο 6-1, με τους πόντους στο 2ο σετ να είναι 23-10.