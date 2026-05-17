Μια εβδομάδα πριν από την έναρξη του Roland Garros, μόνο δυσοίωνα ήταν τα μηνύματα που άφησε η Μαρία Σάκκαρη στον αγώνα της με την Πέιτον Στερνς στο Στρασβούργο, με την 30χρονη Ελληνίδα να γνωρίζει την ήττα με 6-3, 6-1 στον 1ο γύρο στο WTA 500 της γαλλικής πόλης.
Η Σάκκαρη αντιμετώπισε μια παίκτρια που είχε μεγαλύτερη φρεσκάδα στις κινήσεις της και στο παιχνίδι της, με τη 24χρονη Αμερικανίδα να κυριαρχεί και να συνεχίζει στο τουρνουά.
Peyton Stearns on the hunt for her second title of 2026 in Strasbourg, as she overcomes Sakkari 6-3, 6-1 👏#IS26
Η Στερνς άρχισε τον αγώνα με break και love game και επιστρέφοντας από το 15-40 στο πρώτο δικό της service game, έκανε το 2-0. Η Αμερικανίδα παρότι υπέπεσε σε δύο διπλά λάθη καο βρέθηκε αντιμέτωπη με νέο break point, είχε τις λύσεις για να φθάσει στο 3-1.
Η Σάκκαρη «σβήνοντας» break point, μείωσε σε 3-2, η Στερνς απάντησε με love game για το 4-2 και τα δεδομένα έγιναν περισσότερα δύσκολα για την Ελληνίδα στον 7ο game.
H Στερνς έχοντας ξανά τριπλό break points, στην 3η ευκαιρία έτρεξε τη Σάκκαρη στις γωνίες, που δεν άντεξε και με το 2ο break η Αμερικανίδα ξέφυγε με 5-2.
Η Στερνς σέρβιρε για την κατάκτηση του σετ, βρήκε set point στο 40-30, η Σάκκαρη απάντησε με winner και στη συνέχεια στη δεύτερη ευκαιρία της, πέτυχε το πρώτος της break, μειώνοντας σε 5-3.
Η Αμερικανίδα ό,τι δεν κατάφερε στο 8ο game το πέτυχε στο σερβίς της Σάκκαρη στο 9ο game, έφθασε σε νέο set point (30-40) κι εκεί εκεί με το 3ο break, κατέκτησε το σετ με 6-3.
Η Στερνς με 8-1 πόντους στα δύο πρώτα service game, έκανε το 1-0 και το 2-1. Η Αμερικανίδα βρίσκοντας νέο break point και μετά το τη λάθος επιστροφή από τη Σάκκαρη έφθασε στο 3-1.
Με νέο love game και μετρώντας 12-1 πόντους στα service games στο 2ο σετ, η Στερνς ξέφυγε με 4-1 κι απέναντι στην απογοητευμένη Σάκκαρη σε συνοπτικές διαδικασίες έφθασε στο 6-1, με τους πόντους στο 2ο σετ να είναι 23-10.
