Ο Αμάρε Στούντεμαϊρ ανήκει στο «Πάνθεον» του παγκοσμίου μπάσκετ, καθώς έγινε Hall of Famer.

Στην... μπασκετική αιωνιότητα γράφτηκε το όνομα του Αμάρε Στούντεμαϊρ! Ο άλλοτε εκρηκτικός σέντερ των Φοίνιξ Σανς και Νιου Γιορκ Νικς, μεταξύ άλλων, ανήκει στο Hall of Fame.

Έξι φορές All-Star, πέντε φορές δήλωσε «παρών» σε All-NBA Teams, Rookie of the Year το 2003, 18 χρόνια καριέρας εκ των οποίων τα 14 στον «μαγικό κόσμο» και απίστευτες σεζόν σε αριθμούς και θέαμα με τις φανέλες των Σανς και Νικς, στο prime του.

Πέρασε από τα ευρωπαϊκά λημέρια φορώντας τη φανέλα της Χάποελ Ιερουσαλήμ (2016-17, 2018-19) αλλά και της Μακάμπι Τελ Αβίβ (2020). Περιηγήθηκε μεταλαμπαδεύοντας τις μπασκετικές του γνώσεις και στην Κίνα.

Μετά από μια μεγαλειώδη σταδιοδρομία, ανταμείφθηκε το Σάββατο (15/08) βλέποντας το όνομά του να συγκαταλέγεται ανάμεσα σε «ιερά τέρατα» του αθλήματος.