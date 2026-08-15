Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παραμένει στον πάγκο του Ολυμπιακού και το Gazzetta εξηγεί πως έχει προκύψει ο «έρωτας» με τον κόσμο της ομάδας.

Η...λαϊκή απαίτηση εν τέλει έγινε πράξη το απόγευμα της Παρασκευής (14/8), καθώς ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο του Ολυμπιακού, μετά το ραντεβού που είχε με τον πρόεδρο, Βαγγέλη Μαρινάκη.

Οι δυο άνδρες τα είπαν σε εξαιρετικό κλίμα και από το ρεπορτάζ έχει προκύψει πως σχεδίασαν μαζί την επόμενη ημέρα της ομάδας, αφού ένας κύκλος έκλεισε μετά τον -οδυνηρό- αποκλεισμό από τη Ναϊμέγκεν την περασμένη Τρίτη. Και ο κόσμος φυσικά θα είναι στο πλευρό του Βάσκου, τον οποίο... ερωτεύτηκε για συγκεκριμένους λόγους!'

Το ιδανικό ξεκίνημα και η πίστη μετά τη Μακάμπι

Ο Μεντιλίμπαρ ανέλαβε επίσημα το τιμόνι της ομάδας του Πειραιά στις 11 Φεβρουαρίου του 2024, και, τέσσερις ημέρες μετά, ξεκίνησε με το δεξί, αφού οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν με 1-0 τη Φερεντσβάρος, για την ενδιάμεση φάση του Europa League.

Ακολούθησαν ακόμη 5 διαδοχικές νίκες (6 στο σύνολο) με πιο εμφατική φυσικά το 1-4 επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, με τον Βάσκο ήδη να βάζει την υπογραφή του. Ωστόσο, ο εφιάλτης δεν άργησε, αφού η Μακάμπι Τελ Αβίβ πέρασε με 1-4 από το «Γ. Καραϊσκάκης» την 7η Μαρτιού. Εκεί ήταν η πρώτη κίνηση που έδειξε τι θα ακολουθήσει.

Παρά την πικρία του διαφαινόμενου αποκλεισμού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης κάλεσε τον Μέντι και τον μάνατζέρ του στη σουίτα του και, συμφώνησαν σε ανανέωση της συνεργασίας τους! Και παρότι ακολούθησε νέα, βαριά εντός έδρας ήττα από τον Παναθηναϊκό ανήμερα των γενεθλίων της ομάδας (10/3/24), το όνειρο μόλις είχε αρχίσει. Το μυθικό 1-6 στη ρεβάνς με τη Μακάμπι δεν χρειάζεται υπενθύμιση, έχει χαραχθεί βαθιά...

Ένα «όνειρο τρελό» που έγινε πραγματικότητα!

Το ευρωπαϊκό ταξίδι στο Conference League συνεχίστηκε, ο Ολυμπιακός άφησε έξω και τη Φενέρμπαχτσε στα πέναλτι μέσα στην Τουρκία και, στα ημιτελικά περίμενε η σπουδαία Άστον Βίλα του Ουνάι Έμερι. Όμως, ο Μεντιλίμπαρ αποδείχθηκε κάτι περισσότερο από διαβασμένος και με δυο νίκες σε Αγγλία (2-4) και Πειραιά (2-0) έστειλε την ομάδα στον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό της ιστορίας της, στην Αθήνα και την έδρα της ΑΕΚ!

Η 29η Μαϊου θα μπορούσε να είναι και ημέρα... αργίας για τους φίλους του Ολυμπιακού. Τότε, στον τελικό με τη Φιορεντίνα, ο Αγιούμπ Ελ Καμπί με πανέμορφο τελείωμα στο 115:16' πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης και χάρισε το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Ο Βάσκος κόουτς είχε κάνει πραγματικότητα το «όνειρο τρελό» που είχαν διοίκηση και κόσμος.

Οι σκηνές που ακολούθησαν έχουν μείνει στην ιστορία, με χιλιάδες κόσμου να δίνει το «παρών» στη φιέστα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά αλλά και σε όλα τα μέρη της Ελλάδας να επικρατεί το χάος. Ένα χάος που φέρει το όνομα του Μεντιλίμπαρ.

Το αξέχαστο νταμπλ στα 100 χρόνια

Η σεζόν που ακολούθησε (2024-2025) ήταν σημαδιακή, ιστορική για τους Πειραιώτες, αφού θα έκλειναν 100 χρόνια από την ίδρυση της ομάδας. Και ο Μέντι φρόντισε να παρουσιάσει μια ομάδα που σε αρκετές περιπτώσεις έμοιαζε έως και... άτρωτη, ειδικά εντός των συνόρων.

Οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν ένα ακόμη νταμπλ στην ιστορία τους και το έκαναν με εμφατικό τρόπο, αφού πήραν εντυπωσιακές νίκες κόντρα στους βασικούς αντιπάλους τους, όπως λ.χ. το 6-0 επί της ΑΕΚ στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ο Ολυμπιακός έκανε σερί 18 αγώνων δίχως ήττα στο πρωτάθλημα, το οποίο κατέκτησε (όπως και το Κύπελλο), ενώ στην Ευρώπη κατόρθωσε να βρεθεί αμέσως στους «16» του Europa League, έχοντας τερματίσει στην πρώτη οκτάδα της League Phase. Παρά τον αποκλεισμό από την Μπόντο Γκλιμτ, η σεζον κρίθηκε πέρα για πέρα επιτυχημένη.

Η πορεία στα «αστέρια»

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, οι Πειραιώτες ναι μεν δεν κατέκτησαν κάποιον τίτλο πέραν του Σούπερ Καπ, έμειναν μακριά από τον καλό τους εαυτό στις εντός των συνόρων διοργανώσεις, όμως οι εμφανίσεις τους στο Champions League ξεχώρισαν.

Εάν εξαιρεθεί το 0-0 στην πρεμιέρα με την Πάφο και η «βαριά» με 6-1 ήττα από την Μπαρτσελόνα στην Ισπανία (με την άδικη αποβολή του Έσε), το σύνολο του Μεντιλίμπαρ έδειξε στο χορτάρι ωραία στοιχεία, παίζοντας επιθετικά κόντρα σε κάθε αντίπαλο. Πιο τρανό παράδειγμα το 3-4 με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Φάληρο, όπου οι σταρ των «Μερένγκχες» τα... είδαν όλα, παρότι έφυγαν με το διπλό.

Ο Ολυμπιακός χρειαζόταν 3/3 στις τελευταίες αγωνιστικές απέναντι σε Καϊράτ, Μπάγερ Λεβερκούζεν και Άγιαξ, για να βρεθεί στον επόμενο γύρο. Και το έκανε! Με δυο διπλά και τρίποντο απέναντι στους Γερμανούς στο «Καραϊσκάκης», τερμάτισε εν τέλει στην 18η θέση (11β.) της League Phase και συνέχισε στα Playoffs. Εκεί, βρήκε ξανά τις «ασπιρίνες» και αυτή τη φορά υπέκυψε στην ανωτερότητά τους.

Με όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό και με την ταπεινότητα του Βάσκου προπονητή, οι φίλαθλοι του συλλογου ερωτεύτηκαν τον «Στρατηγό» τους και θα συνεχίσουν να φωνάζουν ρυθμικά το χαρακτηριστικό σύνθημα «Μέντιλιμπαρ οε οε οε» και αυτή τη σεζόν...