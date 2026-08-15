Θα… παραμιλάει όλη η Αγγλία για τον Τζόλη!

Ο Χρήστος Τζόλης εντυπωσιάζει έως τώρα στην προετοιμασία της Άρσεναλ και είναι έτοιμος να διεκδικήσει τον πρώτο του τίτλο στην Αγγλία.

Οι «κανονιέρηδες» αντιμετωπίζουν τη Μάντσεστερ Σίτι (16/08 17:00) για τον τελικό του Community Shield και ο Έλληνας άσος έχει ισχυρές πιθανότητες να βρεθεί στη βασική ενδεκάδα.

Αυτό το έχει κερδίσει με το σπαθί του καθώς μετράει ένα γκολ και δύο ασίστ στα τέσσερα φιλικά παιχνίδια που αγωνίστηκε με τη νέα του ομάδα. Μάλιστα απέναντι στην Κόμο στη διαδικασία των πέναλτι, ανέλαβε την τελευταία εκτέλεση και σκόραρε, δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του.

Ο Αρτέτα τον έχει αποθεώσει με δηλώσεις του και ο Έλληνας εξτρέμ είναι έτοιμος να αρπάξει την ευκαιρία από τα «μαλλιά».

Την περσινή σεζόν με τη φανέλα της Μπριζ είχε 17 γκολ και 23 ασίστ και μπορεί η Premier League να αποτελεί δυσκολότερη αποστολή, όμως ο Τζόλης είναι ικανός να τα καταφέρει.

Στη Novibet, όλα είναι δυνατά και το να σκοράρει ο Έλληνας άσος Over 6.5 γκολ στο πρωτάθλημα προσφέρεται σε απόδοση 2.00.

Πέρα από το σκοράρισμα βέβαια, ο πρώην άσος του ΠΑΟΚ έχει δείξει ότι μοιράζει ασίστ σαν… καραμέλες. Οι 23 στο βέλγικο πρωτάθλημα είναι ένας τρομερός αριθμός και με την εικόνα που έχει παρουσιάσει, ποιος αμφιβάλει ότι μπορεί να κάνει τις μισές στην Premier League; Η επιλογή για Over 6.5 Ασίστ βρίσκεται σε απόδοση 2.25 στη Novibet.

Ο Μπρούνο Φερνάντες τη σεζόν 2025/26 έδωσε 21 ασίστ στους συμπαίκτες του και ήταν με διαφορά ο πρώτος στη συγκεκριμένη κατηγορία. Το να έχει και πάλι τις περισσότερες ασίστ είναι σε απόδοση 3.25 στη Novibet.

Μπορεί ο Χρήστος Τζόλης να τον απειλήσει και να γράψει ιστορία; Στο 13.00 απόδοση να βγει πρώτος σε ασίστ στην Premier League!

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

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