O Στέφανος Σακελλαρίδης και η Δέσποινα Παπαμιχαήλ, με κοινή ώρα έναρξης των αγώνων τους, την Τετάρτη (20/5) θα αγωνιστούν στον 2ο προκριματικό γύρο του Roland Garros.

O Στέφανος Σακελλαρίδης και η Δέσποινα Παπαμιχαήλ, πέρασαν το πρώτο απότα τρία εμπόδια, προκειμένου να φθάσουν σε μια μεγάλη υπέρβαση, την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό του Roland Garros.

Οι εκπρόσωποι του ελληνικού τένις στο τουρνουά των προκριματικών, συνεχίζουν την προσπάθειά τους την Τετάρτη (20/5) στον 2ο γύρο και μάλιστα θα αγωνιστούν την ίδια ώρα.

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης (Νο.198) θα αντιμετωπίσει τον 33χρονο Ιταλό, Μάρκο Τσεκινάτο (Νο.180) σε ένα παιχνίδι που θα γίνει στο court 2 και θα αρχίσει στις 11:00 ώρα Ελλάδας.

Ο 21χρονος Έλληνας παίκτης, στο ντεμπούτο του σε διοργάνωση Grand Slam, νίκησε τον Ιάπωνα, Σο Σιμαμπουκούρο (Νο.2 στο ταμπλό) με 2-1 σετ.

Αν πάρει την πρόκριση στον 3ο και καθοριστικό γύρο ο Σακελλαρίδης θα παίξει είτε με τον Ιταλό, Αντρέα Πελεγκρίνο (Νο.126), είτε με τον Νοτιοαφρικανό, Λόιντ Χάρις (Νο.144).

Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ προέρχεται από τη μεγάλη νίκη με ανατροπή (2-1 σετ) επί της Λανλάνα Ταραρούντι, που ήταν Νο.1 στο ταμπλό των προκριματικών.

Τώρα η 33χρονη αθλήτρια από την Πρέβεζα (Νο.170), θα παίξει με την 28χρονη Κινέζα, Χάνιου Γκούο. Το παιχνίδι θα γίνει στο court 13 και θα αρχίσει επίσης στις 11:00 ώρα Ελλάδας.

Σε περίπτωση πρόκρισης στον 3ο γύρο, που οδηγεί στο κυρίως ταμπλό, η Παπαμιχαήλ θα παίξει με τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στη Μάι Χοντάμα από την Ιαπωνία (Νο. 221) και τη Βελγίδα Σοφία Κωστούλας (Νο.144).

Η Κωστούλας είναι 21 ετών, έχει γεννηθεί στο Γκενκ, ο πατέρας της έχει ρίζες από την Ελλάδα και τη Δημοκρατία του Κονγκό και η μητέρα της είναι Βελγίδα.

